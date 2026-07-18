Biće dobre košarke i u Rimu: Najavljuje se Skariolo u Evrokupu

Prema pisanju Corriere dello Sporta, Maksima Roma je u potrazi za trenerom fokus prebacila na iskusnog stručnjaka, koji je ovog leta ostao bez posla jer ga je Real Madrid otpustio. Umalo je uspeo da preživi na klupi kraljevskog kluba posle sušne sezone u kojoj nije osvojio nijedan trofej, pa da se pitao samo Florentino Perez , verovatno bi i dalje vodio Real Madrid. Međutim, za sve se pitao novi sportski direktor Huan Karlos Sančez i on je odmah rešio da otpusti Serđa Skariola i okrene potpuno drugi list. Doveden je Pedro Martinez iz Valensije, za kog je morao da bude plaćen i otkup, tako da je ceo posao oko otkaza Italijanu i dovođenja stručnjaka iz Barselone na kraju izašao, tačnije će izaći, najtrofejniji španski klub - 11.000.000 evra. Ujedno, otpušten je i gotovo ceo stručni štab koji je Skariolo imao u Realu.

Zato sada ima poziv da se upusti u ambiciozni projekat, kojem je i potreban baš jedan takav čuveni stručnjak da ga podigne, da bude generalno lice kluba, pa može se reći i franšize jer je svakako to i plan ovih novonastalih rimskih ekipa. Privukli bi lakše dobre igrače sa njim na klupi jer bi odmah dobili taj efekat velikog imena. Novac nije problem, problem je kako ubediti dobre igrače da dođu da igraju u novom timu, koji cilja i ulazak u Evroligu i u NBA Evropu. Tu bi na scenu stupio Skariolo, pa bi tako ubili dve muve jednim udarcem.

Ostaje da se vidi da li je čuvenom Italijanu sada cilj da se vrati kući u domovinu i krene sa ovim novim projektom u nove avanture. Maksima Roma će debitovati u domaćem šampionatu i Evrokupu, pošto su preuzeli licencu Breše i nasledili ceo njihov igrački kadar.

U međuvremenu, Roma SPQR, klub iza kojeg stoji Luka Dončić, nastavlja da gradi organizacionu strukturu. Kako se navodi, u toku su završni razgovori kako bi Igor Miličić i zvanično preuzeo mesto glavnog trenera, što bi trebalo da je rešeno. Na parketu je već stiglo i prvo veliko pojačanje, pošto je ranije potvrđen dolazak bivšeg beka Golden Stejt Voriorsa Nika Meniona, koji će biti zaštitno lice novog projekta.

Kao i njihov gradski rival, i oni će biti debitanti u domaćem prvenstvu i Evrokupu, a miriše odmah da će biti i novo gradsko rivalstvo na evropskoj košarkaškoj mapi.