Blamaža Grka: Posle Rumuna, porazili ih i Portugalci

Utakmica za zaborav Grčke, više ofanzivna, nego defanzivna. Niko od momaka u plavo-belom nije bio na željenom nivou, što pokazuje podatak da je Elajdža Mitru Long bio najefikasniji u domaćem timu sa svega 11 poena. Katastrofalnog izdanja u oba meča svesni su svi u grčkom taboru. Kapiten Kostas Papanikolau nije mogao da sakrije frustraciju posle utakmice.

"Priča o suđenju nema smisla, jer naša igra nije bila takva kakva treba. U odbrani smo bili veoma dobri, ali samo do jednog momenta. U napadu iz nekog razloga nismo imali mirnoću, jasne odluke i žurili smo. Nismo ništa dobro radili, to je protivnicima dalo priliku da se osećaju dobro. Broj poena koji smo dali je za modernu košarku izuzetno mali. Možda je to bio stres, možda je to bio nedostatak smirenosti, moglo je biti mnogo toga. Suština je ta smo pretrpeli dva veoma teška poraza", rekao je Papanikolau.

Jasno je da nisu Grci u poziciji u kakvoj je trebalo da budu, jer su objektivno najjači tim u konkurenciji Rumunije, Crne Gore i Portugalije. Ono što je za njih od presudnog značaja jeste da nemaju luksuz da narednu fazu shvate olako, kao ovu, jer će se tamo greške još surovije kažnjavati.

Portugalija i Rumunija su kao poslednja upozorenja, u suprotnom će Heleni doći u veoma nezgodan položaj i možda neće moći da im pomogne niti Janis Adetokunbo, niti bilo ko drugi.