Novaka čeka četvrti teniser sveta u četvrtfinalu! Ali, ima razloga za optimizam

Iako je u četvrtom setu propustio meč-loptu, kao ključni period igre se ispostavio drugi set, u kojem je spasao tri set-lopte. Da je tada Španac otišao na 2:0 u setovima, verovatno bi on večeras kovao taktiku za Đokovića u četvrtfinalu…

Ože-Alijasim je trenutno četvrti na svetskoj rang-listi, što mu je plasman karijere, ali do sada nije imao velikih uspeha na grend slem turnirima. Dva puta je igrao polufinale na US Openu i ima još po jedno četvrtfinale u Melburnu, Londonu i Parizu. Osim tog četvrtfinala 2021. godine, do sada se nije proslavio na Vimbldonu.

Prošle sezone je zaustavljen u drugom kolu od Nemca Štrufa u pet setova, a pre toga je tri godine zaredom ispadao u prvom kolu. Iako ima atletske sposobnosti i dobar servis, koji bi trebalo da mu budu prednost na travnatoj podlozi, do sada nije umeo da ih iskoristi na najbolji način.

Uz takvu tradiciju i evidentan umor od napornog meča sa Fokinom danas, Đoković bi trebalo da ima dobre šanse za četvrtfinalni okršaj koji je na programu u utorak.