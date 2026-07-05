Novaka čeka četvrti teniser sveta u četvrtfinalu! Ali, ima razloga za optimizam
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 22:04
Feliks Ože-Alijasim nakon skoro četiri i po sata borbe savladao Davidoviča Fokinu
Novak Đoković je do četvrtfinala Vimbldona došao tako što je u tri od četiri pobede izgubio po jedan set, ali je utisak da se nije mnogo namučio. Ni rejting rivala nije bio takav da je bilo razloga za brigu. Ali, u četvrtfinalu ga čeka mnogo ozbiljniji posao. Makar na papiru…
Srbin će za polufinale igrati protiv četvrtog tenisera sveta Feliksa Ože Alijasima, koji je večeras posle velike borbe u pet setova i posle skoro četiri i po sata igre savladao Alehandra Davidoviča Fokinu iz Španije – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.
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Iako je u četvrtom setu propustio meč-loptu, kao ključni period igre se ispostavio drugi set, u kojem je spasao tri set-lopte. Da je tada Španac otišao na 2:0 u setovima, verovatno bi on večeras kovao taktiku za Đokovića u četvrtfinalu…
Ože-Alijasim je trenutno četvrti na svetskoj rang-listi, što mu je plasman karijere, ali do sada nije imao velikih uspeha na grend slem turnirima. Dva puta je igrao polufinale na US Openu i ima još po jedno četvrtfinale u Melburnu, Londonu i Parizu. Osim tog četvrtfinala 2021. godine, do sada se nije proslavio na Vimbldonu.
Prošle sezone je zaustavljen u drugom kolu od Nemca Štrufa u pet setova, a pre toga je tri godine zaredom ispadao u prvom kolu. Iako ima atletske sposobnosti i dobar servis, koji bi trebalo da mu budu prednost na travnatoj podlozi, do sada nije umeo da ih iskoristi na najbolji način.
Uz takvu tradiciju i evidentan umor od napornog meča sa Fokinom danas, Đoković bi trebalo da ima dobre šanse za četvrtfinalni okršaj koji je na programu u utorak.