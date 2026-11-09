Fabio da Silva: Mom Fabinju želim 100 utakmica u Crvenoj zvezdi

Takođe, kaže i da je njegov Fabinjo talentovaniji za fudbal nego što je on bio, da mu je san da obuče dres seniorske selekcije Srbije i upiše trocifreni broj nastupa u dresu Crvene zvezde.

„On je mnogo bolji od mene. Ja sam bio štoper, on je prednji vezni, debitovao je za reprezentaciju. Njegova velika želja je da igra za Srbiju. Takođe, da odigra bar 100 utakmica za Zvezdu, ono što ja nisam uspeo. Verujem da je pred njim dobra karijera“, rekao je Fabio da Silva u podkastu

Ljudi koji su bili u prilici da gledaju Fabija da Silvu Žuniora kažu ne igra, već pleše po terenu - leti.

„Jeste, jeste. Ima brazilsku krv, i baš se vidi razlika u odnosu na drugu decu“.

Zanimljivo, Fabinjo je prve fudbalske korake napravio u redovima večitog rivala.

„Da. Igrao je za Partizan tri godine i bio je veoma dobar tamo, ali kada je gledao naše stare slike iz perioda kada sam ja igrao za Zvezdu, dobio je želju da zaigra za Zvezdu. I posle te tri godine u Partizanu, prešao je na Marakanu.“

Iako je bio član Crvene zvezde, Fabio da Silva je jedno vreme igrao za veterane Partizana.

„Bio sam u odličnim odnosima sa Ušketom Vučićevićem. On mi je rekao: 'E, Fabio, imaš li želju da igraš za nas?' A ja volim da igram fudbal, nije mi bitno za koga. Pre toga niko iz Zvezde me nije zvao da igram za njihove veterane, i zahvaljujući Ušketu došao sam u Partizan.“

I mlađi Fabio je spontano zaigrao za Partizan.

„Sećam se, na jednoj utakmici veterana, Fabio je bio mali, imao je otprilike šest godina, i počeo je da šutira loptu levo-desno. Jedan od trenera, Goran Kadinić, gledao ga je i rekao: 'E, ovaj mali mora da počne da trenira fudbal.' Ja sam mu odgovorio: 'Ma ne, još je mali.' A on je bio izričit: 'Ne, ne, ne.' Odmah sutradan me je pozvao i doneo kompletnu Partizanovu opremu. I tako je počeo da trenira tamo…“.

Ipak, iz Zvezde su uspeli da ga preokrenu na svoju stranu.

„Zvezdin trener Šule primetio je kako Fabio igra, pošto je on na dve-tri utakmice protiv Zvezde bio odličan. Šule mi je svaki mesec govorio: 'Fabio, dovedi ga ovde, dovedi ga ovde.' To je bila i moja želja, da pređe u Zvezdu, i tako je i bilo.“

Prelazak sina ubrzo je otvorio vrata i njegovom povratku u crveno-belu porodicu kroz selekciju veterana:

„Prvo je Fabio prešao. Ja sam još uvek igrao za Partizan, ali me je jednog dana Boško Đurovski, moj bivši trener iz Rada, pitao da li bih imao želju da igraš za Zvezdine veterane. Rekao sam: 'Hoću.' I evo, već dve-tri godine igram tamo.“

Svojevremeno, za dolazak Fabija da Silve iz Rada u Crvenu zvezdu bio je zaslužan Valter Zenga, zbog utiska koji je ostavio na generalnoj probi, čuvajući Marka Pantelića.

„Već sutradan zazvonio je telefon - zvao me je Ranko Stojić i rekao da dođem u Rad na razgovor, jer Zvezda želi da se dogovorimo pošto se Zengi mnogo dopalo kako sam igrao“.

Emocije u tom trenutku, kada stiže poziv najvećeg kluba, bile su neopisive:

„Kada sam to čuo, bilo mi je kao da sam osvojio svetsko prvenstvo. Igraš za najveći klub na Balkanu, za mene je to bio ogroman san.“

Pregovori i sam čin potpisivanja ugovora ostali su u najlepšem sećanju:

„Bio je tu tadašnji predsednik Crvene zvezde Dragan Stojković. Sa njim sam obavio razgovor, potpisao ugovor i bio sam presrećan.“

Ipak, period u crveno-belom dresu nije tekao onako kako je planirano, ponajviše zbog neočekivanih zdravstvenih problema:

„Zakačio me je neki opasan virus. Otišao sam u Brazil - tamo leto, ovde zima - i dobio sam adenovirus. Nisam mogao da igram, pauzirao sam punih godinu dana. Posle sam otišao u Napredak na pozajmicu“.

Ipak, ne žali što nije ostavio dublji trag u Crvenoj zvezdi.

„Odigrao sam jednu ili dve utakmice u kupu, bio sam više na klupi jer je Zvezda tada imala veoma dobre štopere, Biševca, Dudića… Imao sam malo šansi, ali nema veze, presrećan sam što sam igrao za Crvenu zvezdu“, poručio je između ostalog Fabio da Silva.

U najnovijoj epizodi podkasta „2x45“ Brazilac je otkrio da je bio prevodilac poznatog sunarodnika i Ailtona u Crvenoj zvezdi, ali i da je uveče išao da mu kupuje brzu hranu. Osvrnuo se i na status koji Dejan Rambo Petković ima u Brazilu, ali i na brojne druge teme u tamošnjem fudbalu.