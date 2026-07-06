Hifi i Valensija - pregovara se: Španci moraju da plate 2.000.000 evra, za početak

Već odavno se priča da je Ti Džej Šorts u Valensiji završena stvar, da bi trebalo da dođe Trent Frejzer iz Zenita iz Sankt Peterburga, pa bi na sve to Nadir Hifi bio savršen dodatak. Dobio je francuski plejmejker ponudu Valensije, međutim nije sve tako jednostavno. Najveći problem za Valensiju jeste činjenica da Hifi nema izlaznu klauzulu za prelazak u Evroligu, već samo za NBA, u ugovoru koji traje do 2028. godine. Moralo bi da se pregovara sa timom iz glavnog grada Francuske oko transfera, a klubovi koji su se raspitivali procenjuju da Pariz traži oko 2.000.000 za obeštećenje kako bi ga pustio.

Valensija ne može da parira ostalim evroligaškim timovima u finansijskoj trci za Hifija, kao što nije mogla ni u slučaju Isaka Bonge, ali može da mu ponudi veoma dobar ugovor. Razlog tome je što su sredstva predviđena za ponudu Žanu Monteru, koju je on odbio pre nego što je prihvatio ponudu Olimpijakosa, ostala su u budžetu kluba za narednu sezonu. Španci pišu da Hifi već ima na stolu ponudu veoma sličnu toj, koja bi trebalo da bude oko 2.000.000 evra godišnje, što je za Evroligu odlična plata.

Sada samo ostaje pitanje da li francuski košarkaš uopšte ima nameru da prelazi u Valensiju, nebitno o kakvoj se finansijskoj ponudi radi. Imao je i prošle godine ponude da ode iz Pariza, međutim ostao je u domovini i ono što je najbitnije za njega i generalno celu situaciju, on sve vreme čeka ponudu iz NBA lige. To mu je oduvek bio cilj i to će i dalje biti glavno za sjajnog trojkaša. Možda mu baš Valensija bude odskočna tačka do najbolje košarkaške lige sveta.

Prošle sezone prosečno je beležio 18,9 poena, 2,9 skokova i 3,8 asistencija po utakmici. Propustio je samo jednu utakmicu za celu sezonu u Evroligi, od čega je 19 počeo starter. Za tri poena šutirao je 35,7% kao jedan od najboljih trojkaša elitnog takmičenja.