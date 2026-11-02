Foto: Starsport
KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Kluž 97:77
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pon. 02.11.26. | 12:25
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ABA LIGA, 6. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - KLUŽ (34:18, 23:31, 19:17, 21:11)
Dvorana: Hala Ranko Žeravica
Sudije: Šaker Nasrolah, Hakan Senkesen, Stefan Vuković
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons 16, Vildoza 7, 7as, Tompson 14, Nakić 8, Marinković 8, Tanasković 13, Stivens 7, Rivs 11, Hejs 12, Lakić, Lovernj 1.
Kluž: Livingston 14, Smart 15, Mekreri 13, Bišop 9, Bes 2, Hil, Plavšić 13, Nikolesku 3, Ričard 3, Kulame 5, Ileš.
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