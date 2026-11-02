Foto: Starsport
Foto: Starsport

KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Kluž 97:77

pon. 02.11.26. | 12:25

Pratite sa nama dešavanja iz hale Ranko Žeravica

ABA LIGA, 6. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - KLUŽ (34:18, 23:31, 19:17, 21:11)

Dvorana: Hala Ranko Žeravica

Sudije: Šaker Nasrolah, Hakan Senkesen, Stefan Vuković

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons 16, Vildoza 7, 7as, Tompson 14, Nakić 8, Marinković 8, Tanasković 13, Stivens 7, Rivs 11, Hejs 12, Lakić, Lovernj 1.

Kluž: Livingston 14, Smart 15, Mekreri 13, Bišop 9, Bes 2, Hil, Plavšić 13, Nikolesku 3, Ričard 3, Kulame 5, Ileš.

tagovi

ABA ligaPartizan Mozzart BetKK Kluž
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