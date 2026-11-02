Nema odmora ni u ABA ligi: Dubai u poslednjoj deonici slomio otpor Zadra
Vreme čitanja: 3min | pon. 02.11.26. | 18:44
Gosti su bez Vladimira Mihailovića namučili aktuelnog šampiona regionalnog takmičenja
Dočekao je Dubai u 6. kolu ABA lige Zadar, ali do trijumfa su stigli mnogo teže nego što su očekivali! Aktuelni šampion ABA lige tek je u poslednjoj četvrtini uspeo da slomi otpor hrvatskog tima, koji je i bez jednog od najboljih igrača, Vladimira Mihailovića, punih 30 minuta bio ravnopravan rival.
Osetio se na igri Dubaija umor od napornog duplog kola Evrolige, što su gosti uspeli da iskoriste i ozbiljno namuče ekipu Ćavija Paskvala. Ipak, kada je bilo najpotrebnije, kvalitet domaćina došao je do izražaja, pa je Dubai u završnih deset minuta prelomio utakmicu i izbegao iznenađenje - 89:75.
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Zadar je od samog početka pokazao da nije došao u Emirate sa belom zastavom. Gosti su prvu četvrtinu završili sa pet poena prednosti, a zahvaljujući mladom Niku Šari uspeli su da održe vođstvo i do odlaska na veliki odmor (38:35). Dubai je u nastavku zaigrao nešto bolje, ali nikako nije uspevao da se odlepi od upornog rivala, pa se u poslednjih deset minuta ušlo sa nerešenim rezultatom.
Zadar je na početku odlučujuće deonice ponovo poveo poenima Rosa Vilijamsa, ali je tada usledio odgovor domaćina. Nemanja Dangubić pogodio je trojku za preokret, a onda je Tornike Šengelija, sa pet vezanih poena doneo Dubaiju prednost od 66:60.
Tada je otpor Zadra potpuno slomljen. Mfiondu Kabengele pogodio je dva slobodna bacanja, a Šengelija je potom vezao još pet poena i odveo Dubai na dvocifrenu razliku (79:68), nešto više od tri minuta pre kraja. Gosti više nisu imali snage za povratak, pa je aktuelni šampion ABA lige na kraju slavio rezultatom 89:75.
Koliko je Dubai bio raspoložen u napadu, govori i odličan šut iz igre (32/55). Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Kabengele sa 21 poenom i 11 skokova, dok je Šengelija dodao 20, od čega čak 12 u poslednjoj četvrtini. Džanan Musa ubacio je 14 poena, dok se kod Zadra istakao Niko Šare sa 16.
ABA LIGA, 6. KOLO
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
Beč - Bosna 81:88
/Langović 17 - Pips 15/
Subota
Cedevita Olimpija - FMP 96:87
/Gejni 17 - Raš 19/
Budućnost - Borac Mozzart 105:72
/Megi 22 - Roj 22/
Nedelja
Crvena zvezda - Široki 100:82
/Dobrić 17 - Luis 22/
Studentski centar - Ilirija 82:84
/Jordano 20 - Todorović 21/
Slovan Bratislava - Krka 66:64
/Ford 14 - Mahkovic 17/
Ponedeljak
Partizan Mozzart Bet - Kluž 97:77
/Džons 16 - Smart 15/
Dubai - Zadar 89:75
/Kabengele 21 - Šare 16/
Mega - Spartak Subotica (u toku)