Nema odmora ni u ABA ligi: Dubai u poslednjoj deonici slomio otpor Zadra

Dočekao je Dubai u 6. kolu ABA lige Zadar, ali do trijumfa su stigli mnogo teže nego što su očekivali! Aktuelni šampion ABA lige tek je u poslednjoj četvrtini uspeo da slomi otpor hrvatskog tima, koji je i bez jednog od najboljih igrača, Vladimira Mihailovića, punih 30 minuta bio ravnopravan rival.

Osetio se na igri Dubaija umor od napornog duplog kola Evrolige, što su gosti uspeli da iskoriste i ozbiljno namuče ekipu Ćavija Paskvala. Ipak, kada je bilo najpotrebnije, kvalitet domaćina došao je do izražaja, pa je Dubai u završnih deset minuta prelomio utakmicu i izbegao iznenađenje - 89:75.