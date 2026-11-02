Čair u mraku: Odložen meč Radničkog i Železničara

Krajnje bizarna i neprijatna situacija za niški Radnički. Baš u periodu kada je klub ostao obezglavljen posle odlaska Ivice Tončeva i kompletnog Upravnog odbora.

Postojala je ideja da se meč odloži za sutra, ali kako iz relevantnih institucija nisu stigli pozitivni signali, predstavnici dva kluba su doneli jednoglasnu odluku da se raziđu. I da se ponovo vide 25. novembra.

Bilo je ovakvih situacija i ranije u srpskom fudbalu. Svima u sećanju je čuveni duel između reprezentacija Jugoslavije i Hrvatske iz 1999. godine kada je na Marakani, početkom drugog poluvremena, nestalo električne energije. Međutim, struja je ubrzo došla, pa je i duel nastavljen.

Jedan od reflektora je prestao sa radom i uoči duela Lige šampiona između Partizana i Arsenala. Ali kvar je brzo rešen.

Čak je i na proslavi jedne od Zvezdinih titula nestalo struje.

Bilo ih je i u Nišu. Pre tačno godinu dana, zbog sličnog problema kasnio je početak utakmice Radnički-Čukarički. Struje je nestalo i tokom poslednje evropske utakmice Nišlija na Čairu, protiv Gzire u leto 2022. godine. Sigurno najveća bruka bio je nestanak struje u hali Čair, istog tog leta, tokom kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo između košarkaša Srbije i Belgije. Meč je nastavljen sutradan, a Orlovi su doživeli neprijatan poraz, koji su kasnije uspeli da anuliraju i godiu dana kasnije u Manili postanu svetski viceprvaci.

Radnički iz Niša je trenutno na 13. mestu Mozzart Bet Superlige sa samo osam osvojenih bodova. Železničar je na trećem mestu sa šest bodova manje u odnosu na Vojvodinu.