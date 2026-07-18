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KRAJ: Španija - Srbija 65:72
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sub. 18.07.26. | 20:43
Pratite sa nama dešavanja iz Ljubljane gde U20 reprezentacija Srbije igra polufinale Evrobasketa protiv Španije
POLUFINALE EVROBASKET U20
ŠPANIJA - SRBIJA 65:72
(11:25, 17:17, 21:17, 16:13)
Dvorana: Stožice
Sudije: Baldini, Matejek, Giorgijev
ŠPANIJA: Alosen 9, Blanko, Rodrigez, Gaspa 10, Garmendia 16, Karot 10, Arias, Tores 8, Vilar 6, Amon, Kebola 3, Enabulele 3.
SRBIJA: Popović 1, Džepina 12 (5sk, 5bl), Radović 2, Tofoski 9, Đurić, Lučić 20, Bošnjaković 17, Šojić 2, Bundalo, Stanojević 5, Ostojić, Šuput 4.
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