Džordan Nvora hvali Crvenu zvezdu: Nema luđe atmosfere od naše

Gostujući u podkastu "Behind the Grind", nekadašnji student i legenda Univerziteta Lujvil dotakao se mnogih tema – od života u Kentakiju, preko radnih navika i rada sa Rikom Pitinom, pa sve do odlaska u Evroligu. Ipak, jedna stvar mu je ostala urezana u pamćenju i izbija u prvi plan čim se spomene njegova nova stanica u karijeri.

Govoreći o prelasku u evropsku košarku i potpisivanju za Crvenu zvezdu, Nvora nije štedeo reči oduševljenja kada je upitan o ambijentu koji ga očekuje u Srbiji.

"Biti deo svega ovoga, a posebno Crvene zvezde u Beogradu gde sada igram... Ljudi, to je najluđa atmosfera čiji sam deo bio u čitavom svom životu!", bez ustručavanja je poručio Nvora.

Ta energija sa tribina i strast kakva ne postoji u SAD bila je jedan od ključnih faktora koji su ga privukli evropskoj košarci. Dok mnogi NBA igrači imaju problem sa prilagođavanjem na takmičarski naboj u Evropi, Nvora sa nestrpljenjem čeka da ponovo oseti gromoglasnu podršku sa tribina.

Upravo zbog profesionalnih obaveza prema crveno-belima i striktnih ugovora koje zahteva igra na vrhunskom evroligaškom nivou, Nvora je morao da odbije pozive da ovog leta nastupa na popularnom TBT turniru (The Basketball Tournament) u SAD, gde bivši studenti Lujvila okupljaju ekipu.

"Igram u Evroligi, a to je za svakoga ko se razume u košarku – najbolje i najjače takmičenje izvan NBA lige. Zbog ugovornih obaveza jednostavno mi nije dozvoljeno da igram letnje turnire u SAD. Voleo bih da mogu, ali ovo je nivo profesionalizma koji zahteva punu posvećenost", objasnio je krilni košarkaš.

Priča Džordana Nvore o dolasku do vrhunske košarke vodi preko rodnog Bufala i pripremnih škola u Vermontu, gde je izrastao u jednog od najtraženijih regruta u SAD. Ipak, presudni momenat u njegovoj karijeri dogodio se na večeri u čuvenom restoranu "Jeff Ruby’s" u Lujvilu, kada je seo za sto sa trenerskom legendom Rikom Pitinom.

"Nisam bio u najboljoj formi kada sam izlazio iz srednje škole. Imamo sam talent, bio sam strelac, ali nisam bio spreman za fizikalije Power 5 nivoa. Pitino mi je na večeri pred roditeljima rekao: 'Neće biti lako u prvoj godini, moramo da te dovedemo u formu, ali obećavam ti – napraviću od tebe NBA igrača.' Kada ti tako nešto kaže čovek koji je član Kuće slavnih, ne treba ti mnogo vremena da razmisliš. Izašao sam napolje sa roditeljima na dva minuta, rekli smo 'to je to', vratili se unutra i komitovali", prisetio se Nvora.

Iako je Pitino ubrzo napustio klupu zbog poznatih dešavanja i skandala na koledžu, Nvora je ostao u Lujvilu pod vođstvom Krisa Meka, gde je izrastao u prvu zvezdu ekipe, osvojio nagradu za igrača koji je najviše napredovao u ACC konferenciji i prokrčio sebi put do NBA lige (Milvoki Baks, Indijana Pejseri, Toronto Reptorsi).

Osim košarkaških tema, Nvora je u podkastu otkrio i svoju privatnu stranu. Važi za porodičnog čoveka, mirnog tipa koji slobodno vreme u pauzama između sezona provodi u Lujvilu, gde se uskoro i ženi.

Omiljeni hobi u poslednje vreme mu je golf (iako priznaje da se još uvek ustručava da izađe na crtu bivšem NFL asu Eriku Vudu), strastveni je ljubitelj filmova – nedavno je u bioskopu uživao u "Odiseji" – a od video-igara trenutno igra Fortnite sa drugarima iz detinjstva iz Bufala, dok sa nestrpljenjem čeka izlazak GTA 6. Kada je reč o hrani, obožava suši, a kao omiljeno mesto ističe kultni restoran Sapporo.