Mega dovela reprezentativca Švajcarske
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Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 17:18
Lukas Maniema novi igrač srpskog kluba
Mega je zvanično saopštila da je stiglo još jedno pojačanje u redove abaligaša. U pitanju je švajcarski reprezentativac Lukas Maniema, koji je zadužio dres srpskog kluba.
Maniema ima 20 godina, visok je 193 centimetra i igra na poziciji beka. Rođen je u Ženevi, a košarkaški se razvijao u Švajcarskoj, pre nego što je 2021. godine karijeru nastavio u Španiji.
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Prošao je kroz sve mlađe selekcije švajcarske reprezentacije, a za seniorski tim debitovao je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Odigrao je četiri utakmice i u proseku za Švajcarsku beležio je 5,3 poena, 1,3 skoka i 1,8 asistencija za nacionalnu selekciju.
Tokom jula, Maniema je učestvovao na NBA Academy Games, elitnom razvojnom turniru u Atlanti. Na turniru su se okupili odabrani mladi košarkaši iz različitih delova sveta, a utakmice su pratili NBA skauti, NCAA treneri i predstavnici brojnih američkih košarkaških programa.
Prošle sezone je za mladi tim Gran Kanarije beležio 15,4 poena, 3,3 skoka i 4,3 asistencije na osam odigranih utakmica.