Mega dovela reprezentativca Švajcarske

Mega je zvanično saopštila da je stiglo još jedno pojačanje u redove abaligaša. U pitanju je švajcarski reprezentativac Lukas Maniema, koji je zadužio dres srpskog kluba.

Maniema ima 20 godina, visok je 193 centimetra i igra na poziciji beka. Rođen je u Ženevi, a košarkaški se razvijao u Švajcarskoj, pre nego što je 2021. godine karijeru nastavio u Španiji.