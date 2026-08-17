Odbrojavanje za funkciju: U sredu ističe rok za prijavu kandidata za direktora ABA lige

Trka za jednu od najuticajnijih pozicija u regionalnoj košarci ulazi u završnu fazu, pošto u sredu u 17 časova zvanično ističe rok za prijavu kandidata za funkciju sportskog direktora ABA lige. Regionalno takmičenje, koje već više od dve decenije okuplja vodeće klubove, igrače i sportske radnike, u potrazi je za profilisanim stručnjakom koji će preuzeti vođenje i unapređenje kompletnog sportskog sektora pošto je poziciju napustio Milija Vojinović.

Budući sportski direktor biće direktno odgovoran za planiranje, organizaciju i operativno sprovođenje svih takmičenja pod okriljem ABA lige, kao i za koordinaciju rada sudija, delegata i ostalih službenih lica. Pored dnevnih operativnih zadataka, njegova uloga obuhvata blisku saradnju sa Skupštinom i direktorom lige, predlaganje ključnih takmičarskih propisa, sprovođenje sportske politike i kontinuiran rad na podizanju međunarodnog ugleda i integriteta takmičenja.