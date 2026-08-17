Odbrojavanje za funkciju: U sredu ističe rok za prijavu kandidata za direktora ABA lige
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 17:45
Traži se zamena za Miliju Vojinovića
Trka za jednu od najuticajnijih pozicija u regionalnoj košarci ulazi u završnu fazu, pošto u sredu u 17 časova zvanično ističe rok za prijavu kandidata za funkciju sportskog direktora ABA lige. Regionalno takmičenje, koje već više od dve decenije okuplja vodeće klubove, igrače i sportske radnike, u potrazi je za profilisanim stručnjakom koji će preuzeti vođenje i unapređenje kompletnog sportskog sektora pošto je poziciju napustio Milija Vojinović.
Budući sportski direktor biće direktno odgovoran za planiranje, organizaciju i operativno sprovođenje svih takmičenja pod okriljem ABA lige, kao i za koordinaciju rada sudija, delegata i ostalih službenih lica. Pored dnevnih operativnih zadataka, njegova uloga obuhvata blisku saradnju sa Skupštinom i direktorom lige, predlaganje ključnih takmičarskih propisa, sprovođenje sportske politike i kontinuiran rad na podizanju međunarodnog ugleda i integriteta takmičenja.
Izabrane vesti
Od kandidata se traži visoki nivo profesionalizma i integriteta, bez okolnosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa. Potrebno je najmanje pet godina iskustva na rukovodećim ili odgovornim pozicijama u oblasti sporta, odlično poznavanje funkcionisanja profesionalnih košarkaških takmičenja, tečno poznavanje engleskog jezika, kao i izražene liderske, organizacione i pregovaračke veštine.
Zainteresovani stručnjaci svoju biografiju, motivaciono pismo i uverenje o nekažnjavanju treba da pošalju na imejl adresu aba lige do sredu u 17 časova. Nakon isteka roka i procene prispelih prijava, ABA liga će sprovesti postupak intervjua i provere referenci, dok će konačnu odluku o izboru novog sportskog direktora doneće Skupština ABA lige.