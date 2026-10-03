Partizan mu pokazao kako izgleda Evropa, sada u Turskoj mora da popuni velike cipele

Mnogo glavobolje imao je Efes u prethodna dva dana, a poraz od Crvene zvezde vrlo brzo pao je u drugi plan. Majk Džejms zaradio je povredu Ahilove tetive i propustiće narednih sedam do devet meseci, a u Istanbulu nisu želeli da gube vreme, pa su ekspresno pronašli njegovu zamenu.

Samo dan nakon što je objavljeno stanje najboljeg strelca u istoriji Evrolige, Efes je reagovao i već pronašao novo rešenje na bekovskoj poziciji. Kameron Pejn nosiće dres turskog velikana u narednoj sezoni, zvanično je potvrdio klub iz Istanbula.