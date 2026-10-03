Partizan mu pokazao kako izgleda Evropa, sada u Turskoj mora da popuni velike cipele
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 11:04
Nakon teške povrede Majka Džejmsa, Efes je ekspresno reagovao i pronašao zamenu na bekovskoj poziciji
Mnogo glavobolje imao je Efes u prethodna dva dana, a poraz od Crvene zvezde vrlo brzo pao je u drugi plan. Majk Džejms zaradio je povredu Ahilove tetive i propustiće narednih sedam do devet meseci, a u Istanbulu nisu želeli da gube vreme, pa su ekspresno pronašli njegovu zamenu.
Samo dan nakon što je objavljeno stanje najboljeg strelca u istoriji Evrolige, Efes je reagovao i već pronašao novo rešenje na bekovskoj poziciji. Kameron Pejn nosiće dres turskog velikana u narednoj sezoni, zvanično je potvrdio klub iz Istanbula.
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Uvek je mač sa dve oštrice kada neko stiže preko okeana, ali je Pejn već prošle sezone pokazao da mu za adaptaciju nije potrebno mnogo vremena. Pomogao mu je i period proveden u Partizanu, za koji je odigrao 10 utakmica u Evroligi i za to vreme prosečno beležio 12,4 poena, 3,9 asistencija i 2,3 skoka.
Ipak, nije se dugo zadržao u Evropi. Već u februaru ponovo se otvorila mogućnost za povratak u NBA ligu, pa je do kraja sezone odigrao 22 utakmice za Filadelfiju. Na parketu je prosečno provodio 17 minuta i beležio 7,4 poena, 2,6 asistencija i dva skoka.
Odigrao je Pejn prethodne sezone i najbolju utakmicu u karijeri u dresu Seventisiksersa. U pobedi nad Memfisom ubacio je 32 poena uz 10 asistencija, ali mu ni to nije pomoglo da se duže zadrži u Filadelfiji, pošto je pred početak plej-ofa otpušten iz franšize iz Pensilvanije.
Sada se ponovo vraća u Evropu. Početkom sezone pokušao je da izbori mesto u NBA ligi kroz probni period u Sakramentu, ali će novu priliku ipak tražiti u Efesu, gde ga čeka ozbiljan zadatak da popuni velike cipele koje je iza sebe ostavio Majk Džejms.
Klub iz Istanbula posle uvodna tri kola ima jednu pobedu, a već u narednom kolu čeka ga možda i najteži zadatak, pošto gostuje šampionu Evrope, Olimpijakosu.