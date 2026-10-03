Može Švajcarska i bez najboljih, muke Slovenaca s napadačima u Lucernu
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 11:26
Tim Murata Jakina nije primio gol u prva dva kola Lige nacija i hita ka povratku u najbolje društvo Starog kontinenta (20.45). Gosti ostali i bez Verbiča i Šporara
Švajcarska i Slovenija su odlično krenule u novi ciklus Lige nacija. I jedni i drugi nisu primili gol u prva dva kola, s tim da četa Murata Jakina ima maksimalan učinak. Meč u Lucernu (20.45) mogao bi da dâ odgovor na pitanje ko će u najjaču A diviziju najmlađeg reprezentativnog UEFA takmičenja.
Često se ove dve selekcije sastaju. Pre 25 godina, Sebastijan Cimirotič je doneo jedinu pobedu Slovencima na švajcarskom tlu. Posle toga, četiri poraza Slovenije u gostima protiv Sajdžija, od kojih prošle godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, kada je bilo glatkih 3:0 u Bazelu.
Izabrane vesti
Najbolji igrač Švajcaraca u prva dva meča Lige nacija je napadač Barnlija Zeki Amduni, koji je postigao tri gola za 180 minuta. Za ovu akciju Jakin nije pozvao kapitena Granita Džaku i Brila Embola. Osim Amdunija, mnogo se očekuje od nove akvizicije Aston Vile Joana Manzambija, koji je blistao na Mundijalu „preko bare”.
20.45: (1,30) Švajcarska (5,20) Slovenija (11,0) MOZZART RELAX
Slovenci će biti oslabljeni u napadu, bez prekaljenih Andraža Šporara i Benjamina Verbiča. Ako se tome doda i da prva zvezda selekcije Benjamin Šeško iz Mančester Junajteda nije igrao ni u prethodna dva meča zbog povrede, onda će biti veliki problem za selektora Boštjana Cesara. U odsustvu trojice napadača, napad Slovenaca trebalo bi da predvodi Žan Vipotnik iz Svonsija.
Sve oči biće uprte u iskusnog golmana Jana Oblaka koji će upisati 87. put za reprezentaciju.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 3. KOLO
Subota
GRUPA 1
20.45: (5,20) Makedonija (3,45) Škotska (1,67) MOZZART RELAX
20.45: (1,30) Švajcarska (5,20) Slovenija (11,0) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama
Četvrtak
GRUPA 3
Republika Irska - Austrija 2:2 (2:0)
/Parot 12, 45 - Pras 71, Gregorič 77/
Izrael - Tzv. Kosovo 0:0
Petak
GRUPA 2
Mađarska - Gruzija 1:0 (1:0)
/Kerkez 35/
Ukrajina - Severna Irska 0:3 (0:2)
/Braun 9, 61, Prajs 22/
GRUPA 4
Bosna i Hercegovina - Švedska 1:1 (0:0)
/Alajbegović 80 - Đekereš 61/
Poljska - Rumunija 6:0 (1:0)
/Levandovski pen 24, 47, 86, Gica ag 49, Zjelinski 62, Bednarek 66/