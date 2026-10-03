Može Švajcarska i bez najboljih, muke Slovenaca s napadačima u Lucernu

Najbolji igrač Švajcaraca u prva dva meča Lige nacija je napadač Barnlija Zeki Amduni, koji je postigao tri gola za 180 minuta. Za ovu akciju Jakin nije pozvao kapitena Granita Džaku i Brila Embola. Osim Amdunija, mnogo se očekuje od nove akvizicije Aston Vile Joana Manzambija, koji je blistao na Mundijalu „preko bare”.

20.45: (1,30) Švajcarska (5,20) Slovenija (11,0) MOZZART RELAX

Slovenci će biti oslabljeni u napadu, bez prekaljenih Andraža Šporara i Benjamina Verbiča. Ako se tome doda i da prva zvezda selekcije Benjamin Šeško iz Mančester Junajteda nije igrao ni u prethodna dva meča zbog povrede, onda će biti veliki problem za selektora Boštjana Cesara. U odsustvu trojice napadača, napad Slovenaca trebalo bi da predvodi Žan Vipotnik iz Svonsija.

Sve oči biće uprte u iskusnog golmana Jana Oblaka koji će upisati 87. put za reprezentaciju.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 3. KOLO

Subota

GRUPA 1

20.45: (5,20) Makedonija (3,45) Škotska (1,67) MOZZART RELAX

20.45: (1,30) Švajcarska (5,20) Slovenija (11,0) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama