Sevilja i Škot? Može! Daje gol na 90 minuta i stiže iz Sirijusa
Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 13:32
Robi Jur sutra, a najkasnije u utorak stiže u Andaluziju, španski klub plaća 9.200.000 evra
Škotski fudbaleri u Sevilji? Prava retkost. Igrao je tamo krajem osamdesetih godina prošlog veka malo poznati Ted Mekmin, a skoro četiri decenije kasnije ponovo će klub sa Ramon Sančez Pishuana imati Škota u svojim redovima. Iz švedskog Sirijusa stiže 22-godišnji Robi Jur.
Možda vam ime i prezime trenutno ne znače mnogo, ali reč je o momku koji ne prestaje da postiže golove na severu Evrope. Na polovini Alesvenskana, Jur ima 15 pogodaka na isto toliko utakmica!? I zato će njegov odlazak iz Sirijusa predstavljati apsolutni rekord tog kluba. Marka javlja da obeštećenje sa uključenim bonusima iznosi 9.200.000 evra.
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Već sutra, a najkasnije u utorak Jur će doputovati u Španiju, obaviti lekarske preglede, ozvaničiti petogodišnju saradnju sa Kraljicom Lige Evrope i postati njena devetka. Ako računamo i Kup Švedske, Sevilji stiže momak koji je postigao 20 pogodaka na poslednjih 20 utakmica u svim takmičenjima.
Jur stiže na insistiranje glavnog trenera Luisa Garsije Plaze, šest dana uoči početka nove sezone u Primeri. I nije isključeno da ćemo ga na terenu videti već 15. avgusta kada Rajo Valjekano gostuje na Ramon Sančez Pishuanu.
Sirijus je Jurov potencijal prepoznao pre nešto manje od godinu i po dana kada ga je doveo iz mladog tima Anderlehta za 750.000 evra. Od tog momenta Jur je odigrao 50 utakmica za prvi tim Sirijusa uz učinak od 31 gola i sedam asistencija.