Sevilja i Škot? Može! Daje gol na 90 minuta i stiže iz Sirijusa

Već sutra, a najkasnije u utorak Jur će doputovati u Španiju, obaviti lekarske preglede, ozvaničiti petogodišnju saradnju sa Kraljicom Lige Evrope i postati njena devetka. Ako računamo i Kup Švedske, Sevilji stiže momak koji je postigao 20 pogodaka na poslednjih 20 utakmica u svim takmičenjima.

Jur stiže na insistiranje glavnog trenera Luisa Garsije Plaze, šest dana uoči početka nove sezone u Primeri. I nije isključeno da ćemo ga na terenu videti već 15. avgusta kada Rajo Valjekano gostuje na Ramon Sančez Pishuanu.

Sirijus je Jurov potencijal prepoznao pre nešto manje od godinu i po dana kada ga je doveo iz mladog tima Anderlehta za 750.000 evra. Od tog momenta Jur je odigrao 50 utakmica za prvi tim Sirijusa uz učinak od 31 gola i sedam asistencija.