BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ZVOLE - AJAKS (tip 2, kvota 1,50) - početak 14.30

Start sezone u Erediviziji donosi nam zanimljivo gostovanje Ajaksa, koji je u pripremnom delu pokazao da je već u odličnoj formi. Ekipa iz Amsterdama je samo u prvom meču ovog leta izgubila, posle toga je računajući i mečeve u kvalifikacijama za Ligu konferencije ostvarila sedam pobeda uz remi. Zvole je na četiri pripremna meča jednom slavio i izgubio tri puta.

PORTO - ALVERKA (tip 1, kvota 1,20) - početak 19.00

Šampion Portugala u novu sezonu ulazi utakmicom da Alverkom. Jasno je da su plavo-beli apsolutni favoriti i da bi sve osim njihovog trijumfa na startu bilo veliko iznenađenje. Porto je ovog leta potrošio 23.000.000 evra na pojačanja, a stigli su Jakub Kivior (Arsenal), In Bom Hvan (Fajenord), Žoao Afonso (Santa Klara) i kao slobodan igrač Andre Silva (Elče).

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SLAVIJA PRAG - PARADUBICE (tip 1, kvota 1,23) - početak 15.00

Fudbaleri prvaka Češke u trećem kolu nacionalnog šampionata dočekuju Paradubice, koje su poražene u prva dva kola. Slavija je bila sjajna na početku, ima dve pobede i gol razliku od čak 9:1. Pobedili su Banjik u Ostravi sa 4:0 i Slovačko kod kuće sa 5:1.

BENFIKA - AKADEMIKO VISEU (tip 1, kvota 1,10) - početak 21.30

Orlovi iz Lisabona imaju velike ambicije i u novoj sezoni, a prvi protivnik im je novajlija u ligi. Gostima se ne piše nimalo dobro, jer je tim Marka Silve na poslednja tri meča beležio ubedljive pobede - protiv Belenenseša (5:1), Sent Galena (5:0) i Hartsa (6:1).

ANDERLEHT - LA LUVJER (tip 1, kvota 1,75) - početak 18.30

Odličan igra u četvrtak na gostovanju PAOK-u, u kvalifikacijama za Ligu Evrope i pobeda od 1:0, daju nadu Anderlehtu da će dobro otvoriti i sezonu u Žipiler Pro ligi Belgije. Protivnik im je La Luvjer, kojem se na daje mnogo šansi jer ekipa iz Brisela na poslednjih sedam mečeva u priprema i kvalifikacijama za Ligu Evrope ima pet pobeda i dva remija.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com