Poceko dobio novo pojačanje: Galata pravi moćan tim, posle Metua i Hazera stigao Ivanović

Konačno u evropskoj košarci novac nije problem. Svedoci smo da i ekipe iz Evrokupa i FIBA Lige šampiona mogu da priušte dobre igrače, a jedna od tih ekipa jeste Galatasaraj. Turski tim se ozbiljno pojačao ovog leta, a poslednji koji je stigao u Istanbul jeste Nikola Ivanović.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde poslednje dve sezone je igrao sjajno u redovima Breše s kojom je u prvoj godini igrao i finale Palakanestra. Crnogorski reprezentativac je ove takmičarske godine u dresu tima sa severa Italije u domaćem prvenstvu prosečno beležio učinak od 12,6 poena, 2,6 skokova i 4,5 asistencija.