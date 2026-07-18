Poceko dobio novo pojačanje: Galata pravi moćan tim, posle Metua i Hazera stigao Ivanović
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 19:25
Takođe, u redovima ekipe iz Istabula igraće i Aleksej Nikolić
Konačno u evropskoj košarci novac nije problem. Svedoci smo da i ekipe iz Evrokupa i FIBA Lige šampiona mogu da priušte dobre igrače, a jedna od tih ekipa jeste Galatasaraj. Turski tim se ozbiljno pojačao ovog leta, a poslednji koji je stigao u Istanbul jeste Nikola Ivanović.
Nekadašnji igrač Crvene zvezde poslednje dve sezone je igrao sjajno u redovima Breše s kojom je u prvoj godini igrao i finale Palakanestra. Crnogorski reprezentativac je ove takmičarske godine u dresu tima sa severa Italije u domaćem prvenstvu prosečno beležio učinak od 12,6 poena, 2,6 skokova i 4,5 asistencija.
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Ivanović je tokom karijere još nosio i dresove Mornara, Budućnosti, Mege, atinskog AEK-a, Orlandine, i moskovske Rune. U svojoj riznici trofej ima dve titule šampiona ABA lige, šest trofeja namenjenih prvaku Crne Gore, sedam Kupova Crne Gore, tri Kupa Radivoja Koraća i dve titule KLS-a.
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Što se tiče Galate, jasno je da će Đanmarko Poceko ispred sebe imati prilično moćan sastav. Hronološki gledano, ekipa je produžila ugovor sa Bugrahanom Tundžerom i dovela je Berkana Durmaza koji će imati veliku ulogu u domaćem šampionatu, a zatim su redom pristizali Dešon Pjer, Šehmus Hazer koji dolazi direkt iz Evrolige i Efesa, Aleksej Nikolić, Čimezi Metu, Vrenc Blejenberg i danas Ivanović.
Turska liga biće izuzetno jaka. Fenerbahče, Bešiktaš i Efes će biti favoriti, ali nikako ne smemo zanemariti ekipe kao što su Bahčešehir, Turk Telekom, Galatasaraj i Tofaš