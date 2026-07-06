Poljska kaznena ekspedicija i NBA Turska protutnjale kroz prvu fazu, kuva u grupi H
Vreme čitanja: 4min | pon. 06.07.26. | 20:44
Ukoliko Švedska savlada Sloveniju, sve četiri ekipe u grupi H će imati identičan skor 3-3, pa će odlučivati matematika i međusobna koš razlika
Kako je počela, tako je i završila ove kvalifikacije reprezentacija Turske – dominantno. Šest pobeda, bez ijednog poraza, pokazaju da je osvajač srebrne medalje sa prošlogodišnjeg Evrobasketa rešio da se dominantno plasira na Mundobasket u Kataru, a nakon pobede protiv Švajcarske rezultatom 95:72 jasno je da se Turci praktično nalaze pred plasmanom na Svetsko prvenstvo, iako je ostala da se odigra još jedna faza kvalifikacija.
Što se same utakmice tiče, Turci nisu dodali pun gas na samom startu, na poluvremenu je bilo svega plus šest za domaćina, ali je sve rešeno u trećem kvartalu koji je domaćin dobio sa ubedljivih 29:11.
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Najefikasniji u pobedničkom sastavu je bio Omer Jurtseven sa 18 poena, Alperen Šengun je uz 17 koševa zabeležio i šest skokova, odnosno pet asistencija, a po 15 poena postigli su Bona Adem i Čedi Osman. Sve bivši i sadašnji NBA košarkaši, te je jasno da Turska puca od kvaliteta. Švajcarska učešće u kvalifikacijama završava bez pobede, a u ovoj utakmici najefikasniji je bio Aleks Šumaher sa 23 poena.
Pored Turske, iz grupe C će u narednu fazu kvalifikacija proći i Srbija i Bosna i Hercegovina, a nakon završetka njihovog međusobnog duela biće poznato i sa kojih pozicija će pomenute selekcije u narednu fazu.
Što se ostalih duela tiče, Česi su nakon neizvesne završnice savladali reprezentaciju Estonije sa 75:73, u duelu poslednjeg kola verovatno rezulatski najzanimljivije grupe H. Ovim trijumfom Češka se izjednačila sa Estonijom na tabeli, ali se trenutno nalazi ispred nje zbog boljeg međusobnog skora. Kažemo trenutno, jer je u toku meč između Slovenije i Švedske, a ukoliko skandinavska reprezentacija dođe do pobede došlo bi do zaista nesvakidašnje situacije u kojoj bi sve ekipe imali isti broj pobeda i poraza – po tri. Ukoliko do toga zaista i dođe, gledaće se koš razlika u međusobnim duelima. Mada, o tom po tom...
Kod Čeha je najefikasniji bio Ondrej Sehnal sa 15 poena. Osim njega, domaća selekcija je imala još četvoricu dvocifrenih košarkaša, Džejms Karnik je postigao 14, bek Atlanta Hoksa Vit Krejči 12, dok su po 10 poena dodali dvojica Martina, Svoboda i Peterka.
Što se Estonaca tiče, dominirao je nekadašnji krilni centar Baskonije, a sada Jokohame, Majk Kotsar, koji je zabeležio učinak od 19 poena i devet skokova. Isti broj poena postigao je i Stefan Vaks, ali je samo ovaj dvojac postigao dvocifren broj koševa te verovatno u tome leži jedan od razloga poraza gostujuće selekcije.
Mađarska i Belgija su se sastale u meču poslednjeg šestog kola grupe G, a ovaj duel je bio bez rezultatskog značaja u smislu plasmana u narednu fazu, jer je i pre početka meča bilo jasno da će domaćin biti trećeplasirani, a Belgija poslednja u grupi.
Mađari su slavili sa 85:70, a utakmicu su prelomili u poslednjem kvartalu koji su dobili sa deset poena razlike. Zoltan Perl je bio najefikasniji sa 19 poena, Goloman je dodao 15, Sombor Maronka je ubacio 13, a Norbert Lukaš 12 koševa. U sastavu Belgije trojica košarkaša su bila dvocifrena, ali su svi postilgi po deset poena – Ubin Gateretse, Zakari Mortan i Endi Van Vile.
Pored Turaka, i Poljaci su okončali prvu fazu kvalifikacija sa svih šest trijumfa – pomalo neočekivano. U poslednjem kolu grupe F savladali su Holandiju sa 92:84, u prilično izjednačenoj utakmici, koja je praktično rešena serijom domaćina na kraju treće četvrtine.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je iskusni Kamil Lačinski sa 18 poena, Mihal Sokolovski je dodao 13, Dominik Olejničak je zabeležio 12 poena i devet skokova, dok je 11 koševa dao nekadašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta Mateuš Ponitka.
Što se Holanđana tiče, Kaje Van Der Vurst i Lukas Kruthof su postigli više od polovine poena svoje ekipe – prvi pomenuti je imao 26 koševa i devet asistencija, a drugi je dao 21 koš.