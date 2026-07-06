Poljska kaznena ekspedicija i NBA Turska protutnjale kroz prvu fazu, kuva u grupi H

Najefikasniji u pobedničkom sastavu je bio Omer Jurtseven sa 18 poena, Alperen Šengun je uz 17 koševa zabeležio i šest skokova, odnosno pet asistencija, a po 15 poena postigli su Bona Adem i Čedi Osman . Sve bivši i sadašnji NBA košarkaši, te je jasno da Turska puca od kvaliteta. Švajcarska učešće u kvalifikacijama završava bez pobede, a u ovoj utakmici najefikasniji je bio Aleks Šumaher sa 23 poena.

Pored Turske, iz grupe C će u narednu fazu kvalifikacija proći i Srbija i Bosna i Hercegovina, a nakon završetka njihovog međusobnog duela biće poznato i sa kojih pozicija će pomenute selekcije u narednu fazu.

Što se ostalih duela tiče, Česi su nakon neizvesne završnice savladali reprezentaciju Estonije sa 75:73, u duelu poslednjeg kola verovatno rezulatski najzanimljivije grupe H. Ovim trijumfom Češka se izjednačila sa Estonijom na tabeli, ali se trenutno nalazi ispred nje zbog boljeg međusobnog skora. Kažemo trenutno, jer je u toku meč između Slovenije i Švedske, a ukoliko skandinavska reprezentacija dođe do pobede došlo bi do zaista nesvakidašnje situacije u kojoj bi sve ekipe imali isti broj pobeda i poraza – po tri. Ukoliko do toga zaista i dođe, gledaće se koš razlika u međusobnim duelima. Mada, o tom po tom...

Kod Čeha je najefikasniji bio Ondrej Sehnal sa 15 poena. Osim njega, domaća selekcija je imala još četvoricu dvocifrenih košarkaša, Džejms Karnik je postigao 14, bek Atlanta Hoksa Vit Krejči 12, dok su po 10 poena dodali dvojica Martina, Svoboda i Peterka.

Što se Estonaca tiče, dominirao je nekadašnji krilni centar Baskonije, a sada Jokohame, Majk Kotsar, koji je zabeležio učinak od 19 poena i devet skokova. Isti broj poena postigao je i Stefan Vaks, ali je samo ovaj dvojac postigao dvocifren broj koševa te verovatno u tome leži jedan od razloga poraza gostujuće selekcije.