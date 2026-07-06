Feneru 2.000.000 dolara iz Teksasa: Posle De Laree, u Dalas stiže i Biberović!

Naime, kako izveštava Mark Stajn , Fener će na ime obeštećenja inkasirati vrtoglavih 2.000.000 dolara. Kako po pravilima NBA lige klub može da pokrije svega 900.000 tog iznosa, ostatak će morati da preuzme sam igrač kroz strukturu NBA ugovora. Biberovićeva klauzula za najjaču ligu na svetu je isticala sedmog jula, te je jasno zašto su Dalas i sam igrač požurili da što pre sklope i objave saradnju.

Pričalo se u košarkaškim kuloarima o odlasku Biberovića preko bare i pre završetka minule sezone, jasno je da nekadašnji košarkaš sarajevskih Sparsa poseduje izuzetan kvalitet naročito kada govorimo o skorerskim sposbnostima, a u poslednje dve godine se istakao kao jedan od protagonista Fenerbahčea i jasno stavio do znanja da se ne plaši preuzimanja odgovornosti kada se utakmica lomi.

To su upravo osobine koje su na ceni u NBA, a tokom prethodne sezone elitnog evropskog takmičenja prosečno je beležio 11,3 poena, a jasno je da je Biberovićev najjači adut šut za tri poena – koji je bio na 41,9 odsto u Evroligi.

Sa linije za slobodna bacanja je imao izvanrednih 95,2 odsto uspešnosti, a pomenuti izvor je takođe naveo da će turska ekipa dobiti pozamašno obeštećenje za Biberovića. Podsetimo, Dalas je draftovao i Serhija De Lareu koji je oduševio ljubitelje košarke partijama u Valensiji, a u Teksasu igra i Kuper Fleg, prvi pik sa prošlogodišnjeg drafta i momak koji je dobio nagradu za novajliju godine u NBA.

Jasno je da će Mevsi imati mladu i perspektivnu ekipu u narednoj sezoni, a sa Biberovićem u sastavu dobijaju dodatnu dimenziju u vidu konstantne pretnje u šutu za tri. Jasno je da će reprezetativcu Turske trebati vremena da se prilagodi jer se stilovi igre u Evroligi i NBA razlikuju, ali jedno je sigurno – biće izuzetno zanimljivo gledati Dalas u narednoj sezoni.