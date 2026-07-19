Slovenci bez najboljeg igrača u okršaju za zlato sa Srbijom

O čemu se tačno radi nije poznato, ali kako javlja pomenuti izvor iz slovenačkog tabora su samo saopštili da kapiten neće biti večeras na raspolaganju i u mogućnosti da se pridruži saigračima. Igrač Mege je odlično počeo polufinalni meč protiv Francuske, ali je posle sedmog minuta počeo vidno da hramlje. Kroflič je potom napustio parket i više se nije vraćao u igru.

Selektor Danijel Radosavljević je posle utakmice dao izjavu u kojoj je rekao da je Kroflič otišao u bolnicu na magnetnu rezonancu, ali nije želeo da zalazi dublje o čemu je reč. Jasno je da je ovo veliki udarac za Slovence koji su ostali ne samo bez kapitena, već i bez najboljeg pojedinca, a Kroflič je na ovom Evropskom prvenstvu u proseku beležio učinak od 14,7 poena, šest skokova i 3,8 asistencija.