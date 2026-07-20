LUDI TIKET (-), ponedeljak, 908.249 dinara: Letelo je perje zbog Šveđana

Zamislite da uđete u uplatno mesto u Višnjičkoj 168a u Beogradu, izdvojite 400 dinara i sastavite genijalan, ali izuzetno rizičan plan za pet fudbalskih utakmica širom Evrope. Upravo to je uradio jedan beogradski igrač, nanišanivši pet parova sa izrazito hrabrim igrama na prelaze – od nerešenog na poluvremenu do pobeda domaćina, gostiju ili konačnog remija. Ukupna kvota narasla je na astronomskih 2.204,49, a potencijalni dobitak na preko 908.000 dinara. Sa takvim tipovima na tiketu, svaka sekunda meča donosi infarktno stanje, a praćenje rezultata pretvara se u pravi psihološki triler.

I gle čuda, magija je počela da se ostvaruje pred očima uplašenih bukmejkera. Ural i Jenisej su odigrali tačno po planu – nula na pauzi, a onda trijumf Urala za kvotu 5,20. Elfsborg i Sirijus donose još veću dramu, gde gosti u drugom delu gaze domaćina za kvotu 4,70. Kada su Botev i Černomore, kao i domaći Radnik iz Surdulice i Mladost iz Lučana, zacementirali svoje remije na poluvremenu i na kraju utakmice, ruka je već krenula ka slavljeničkom šampanjcu. Četiri od pet nemogućih prelaza prošla su kao od šale, ostavljajući posmatrače u neverici.

Ipak, sportska sreća ima surov smisao za humor, a sudbina ovog tiketa zapečaćena je u Švedskoj. Meč između Norćepinga i Sandvikensa srušio je san o stotinama hiljada dinara, jer je domaćin rešio pitanje pobednika već u prvih 45 minuta sa nedostižnih 2:0, umesto očekivanog iksa na poluvremenu. Umesto skoro milion dinara, igrač je zbog samo jednog promašenog para na kraju preuzeo utešni benefit NAPLATI PROMAŠAJ u iznosu od 4.000 dinara. Tiket iz Višnjičke ostaje da živi kao brutalna priča o tome kako je samo jedno poluvreme delilo beogradskog majstora prognoze od istorijskog dobitka.