LUDI TIKET (-), ponedeljak, 908.249 dinara: Letelo je perje zbog Šveđana

Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 08:45

Mogao je da uzme velike pare, ali se zbog jednog rizičnog prelaza teši sa 4.000 dinara u kešu...

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 19.07.26 10:45:39
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Ural
Enisey
3:0 (0:0)
pk
X-1
5.2
Norrkoping
Sandvikens
3:0 (2:0)
pk
X-1
4.4
Elfsborg
Sirius
1:3 (0:0)
pk
X-2
4.7
Botev Vratsa
Cherno More
1:1 (0:0)
pk
X-X
4.1
Radnik Surdulica
Mladost Lucani
1:1 (0:0)
pk
X-X
5
Uplata: 400,00 RSD
Ukupni koeficijent: 2204.49
Potencijalni dobitan: 908.249,06 RSD

Zamislite da uđete u uplatno mesto u Višnjičkoj 168a u Beogradu, izdvojite 400 dinara i sastavite genijalan, ali izuzetno rizičan plan za pet fudbalskih utakmica širom Evrope. Upravo to je uradio jedan beogradski igrač, nanišanivši pet parova sa izrazito hrabrim igrama na prelaze – od nerešenog na poluvremenu do pobeda domaćina, gostiju ili konačnog remija. Ukupna kvota narasla je na astronomskih 2.204,49, a potencijalni dobitak na preko 908.000 dinara. Sa takvim tipovima na tiketu, svaka sekunda meča donosi infarktno stanje, a praćenje rezultata pretvara se u pravi psihološki triler.

I gle čuda, magija je počela da se ostvaruje pred očima uplašenih bukmejkera. Ural i Jenisej su odigrali tačno po planu – nula na pauzi, a onda trijumf Urala za kvotu 5,20. Elfsborg i Sirijus donose još veću dramu, gde gosti u drugom delu gaze domaćina za kvotu 4,70. Kada su Botev i Černomore, kao i domaći Radnik iz Surdulice i Mladost iz Lučana, zacementirali svoje remije na poluvremenu i na kraju utakmice, ruka je već krenula ka slavljeničkom šampanjcu. Četiri od pet nemogućih prelaza prošla su kao od šale, ostavljajući posmatrače u neverici.

Ipak, sportska sreća ima surov smisao za humor, a sudbina ovog tiketa zapečaćena je u Švedskoj. Meč između Norćepinga i Sandvikensa srušio je san o stotinama hiljada dinara, jer je domaćin rešio pitanje pobednika već u prvih 45 minuta sa nedostižnih 2:0, umesto očekivanog iksa na poluvremenu. Umesto skoro milion dinara, igrač je zbog samo jednog promašenog para na kraju preuzeo utešni benefit NAPLATI PROMAŠAJ u iznosu od 4.000 dinara. Tiket iz Višnjičke ostaje da živi kao brutalna priča o tome kako je samo jedno poluvreme delilo beogradskog majstora prognoze od istorijskog dobitka.

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