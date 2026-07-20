Podgrupa za žreb LK: Partizan opet može na Kiprane, tu su i Žilina, Dila Gori, BATE

Posledično tome, Beograđani, Pančevci i Novosađani će danas od 14.00 časova na žrebu u Nionu saznati s kim bi mogli da se sastanu već za dve sedmice, ali isključivo pod uslovom da u dvomečima koji slede izbace Unu Štrasen, Bragu i kopljanike iz Ajaksa. Podvlačimo – pod uslovom da naprave prolaz dalje.

Najlakši posao, makar na papiru, imaće crno-beli, jer im je početni rival predstavnik Luksemburga. Ako izabranici Saše Ilića opravdaju ulogu favorita i budu bolji od Une Štrasen, u narednom kolu kvalifikacija za rivala će imati nekog od pobednika iz skraćene grupe potencijalnih kandidata koju je UEFA zvanično objavila rano jutros.

Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)

Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)

Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)

BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)

Moglo bi da se konstatuje kako je klub iz Humske dobro prošao na žrebu, makar po imenima timova. Ima tu starih znanaca poput Žiline, Dile Gori ili BATE Borsiova, dok je utisak da bi mu opet najmanje odgovaralo da putuje na Kipar ili da se sretne sa Sionom.

Što se tiče Železničara, najpre mora da misli na megdan sa Bragom i kako da prirede senzaciju protiv Portugalaca. Ukoliko izabranici Pančevaca naprave čudo – a eliminacija polufinaliste prethodnog izdanja Lige Evrope bi zaista predstavljala podvig epskih razmera – u trećem kolu bi igrali protiv pobednika nekog od unapred određenih dvomeča druge runde.

Spartak Tranava (Slovačka) – CSKA 1948 (Bugarska)

Lijepaja (Letonija) – Austrija Beč (Austrija)

Runavik (Farska Ostrva) – Koper (Slovenija)

Nefči (Azerbejdžan) – Dinamo Minsk (Belorusija)

Pred Vojvodinom je takođe vraški težak i kompleksan zadatak, jer će najpre odmeriti snage sa gigantom iz Amsterdama, ekipom Ajaksa. Pod uslovom da Novosađani pronađu način da se suprotstave i eliminišu Holanđane, njihovi potencijalni rivali u trećem kolu bili bi timovi koji izađu trijumfalno iz definisanog kostura.

Vaduc (Lihtenštajn) – Atletik de Eskaldes (Andora)

GAIS (Švedska) – Nordsjeland (Danska)

Šelburn (Irska) – Nome Kalju (Estonija)

Tu valja dodati da je među kandidatima i PORAŽENI iz dvomeča Tromso (Norveška) – Hrades Kralove (Češka), koji se sastaju u kvalifikacijama za Ligu Evorpe.

Prvi mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije na programu su 6. avgusta, dok su revanš susreti zakazani za 13. avgust.