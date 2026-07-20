Partizan Mozzart Bet nikada kasnije krenuo sa ozvaničenjima, pripreme počinju za mesec dana
Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 09:12
Kevarijus Hejs ozvaničen tek 19. jula, očekuju se još brojna nova imena u taboru trenera Đoana Penjaojru koju okuplja ekipu 20. agusta
Dugo je trajalo nezadovoljstvo navijača Partizan Mozzart Beta zbog činjenice da su crno-beli apsolutno poslednji klub koji je ovoga leta ozvaničio pojačanje za narednu sezonu. Tek 19. jula je klub iz Humske otkrio, doduše ono što se znalo već neko vreme, da Kevarijus Hejs potpisuje ugovor na dve godine. Ako posledamo prethodne sezone, posebno od ere Željka Obradovića. Klub iz Humske nikada kasnije nije krenuo sa ovakvim tipom objava, a početak okupljanja nove ekipe je zakazan za drugu polovinu avgusta. Tačnije oko 20. što znači da pripreme kreću za mesec dana.
Do tada Partizan mora da oformi kompletnu ekipu što nikako neće biti lak posao. Za sada znamo da su ugovore potpisali, pored Kevarijusa Hejsa, još Alesandro Pajola, Derek Vilis, Nikola Tanaskovića i Kajla Olmana. Uz momke koji su produžili ugovore na čelu sa Karlikom Džonsom, Tonjeom Džekirijem, ali Arijanom Lakićem i Žofrijem Lovernjom, jasno je da je potrebno još novih članova u tim koji želi da bude konkurentan sledeće sezone, a kada znamo da su izmakla imena poput Armonija Bruksa, Petija Milsa, Ošeja Briseta, Tajsona Etijena... Onda je i donekle jasno što se ovoliko dugo čekalo sa ozvaničenjem novih lica.
Izabrane vesti
Vratićemo se samo na eru koja je počela dolaskom Željka Obradovića 2021. godine. Njegov dolazak je ozvaničen krajem juna meseca, a na prva pojačanja se čekalo desetak dana, potpuna euforija tada je krenula već početkom jula meseca, tačnije 6. jula kada su stigli Kevin Panter, Zek Ledej i Aleksa Avramović.
Samo godinu dana kasnije, kada je Partizan pravio tim za povratničku sezonu u Evroligi, Dante Egzum je izvaničen 10. jula, tada su dolazila i imena kao što su Džejms Naneli... U sličnom periodu leto posle toga je došao Mateuš Ponitka koji je zvanično postao igrač Partizana 13. jula iako je čitavo to leto proteklo u sagi Nikola Mirotić koje se završilo kako se završilo.
Narednog leta, kada je napravljena potpuna rekonstrukcija i kada je stiglo 15 novih igrača, sve je krenulo još u junu mesecu kada se vratio Vanja Marinković, a pristigao Ife Lundberg.
Što se tiče prošlog leta, nije došao veliki broj igrača, ali je već skoro sve bilo jasno još krajem juna kada su došli na opšte oduševljenje Dilan Osetkovski, ali pre svega Džabari Parker koji je i dalje formalno igrač Partizana iako se traži svaka moguća opcija da se nekako raskine ugovor sa njim na što manju štetu po klub.
Sa druge strane, Humsku su do sada napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando. Ostaje da se vidi kakvi su statusi Alekseja Pokuševskog i Mitra Bošnjakovića. Pokuševski ovog leta dobija grčki pasoš i ima ponudu Paoka, dok se o Bošnjakoviću malo šta priča s obzirom da je prošle sezone imao minimalnu ulogu u crno-belom dresu, a sada je bio jedan od najboljih u dresu Srbije u selekciji do 20 godina.
Kako god bilo, Đoan Penjaroja planira da okupi ekipu 20. ili 21. avgusta sa ciljem da pokuša da napravi iskorak u odnosu na prošlu sezonu koja je po svim parametrima bila neuspešna.