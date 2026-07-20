Partizan Mozzart Bet nikada kasnije krenuo sa ozvaničenjima, pripreme počinju za mesec dana

Dugo je trajalo nezadovoljstvo navijača Partizan Mozzart Beta zbog činjenice da su crno-beli apsolutno poslednji klub koji je ovoga leta ozvaničio pojačanje za narednu sezonu. Tek 19. jula je klub iz Humske otkrio, doduše ono što se znalo već neko vreme, da Kevarijus Hejs potpisuje ugovor na dve godine. Ako posledamo prethodne sezone, posebno od ere Željka Obradovića. Klub iz Humske nikada kasnije nije krenuo sa ovakvim tipom objava, a početak okupljanja nove ekipe je zakazan za drugu polovinu avgusta. Tačnije oko 20. što znači da pripreme kreću za mesec dana.

Do tada Partizan mora da oformi kompletnu ekipu što nikako neće biti lak posao. Za sada znamo da su ugovore potpisali, pored Kevarijusa Hejsa, još Alesandro Pajola, Derek Vilis, Nikola Tanaskovića i Kajla Olmana. Uz momke koji su produžili ugovore na čelu sa Karlikom Džonsom, Tonjeom Džekirijem, ali Arijanom Lakićem i Žofrijem Lovernjom, jasno je da je potrebno još novih članova u tim koji želi da bude konkurentan sledeće sezone, a kada znamo da su izmakla imena poput Armonija Bruksa, Petija Milsa, Ošeja Briseta, Tajsona Etijena... Onda je i donekle jasno što se ovoliko dugo čekalo sa ozvaničenjem novih lica.