Partizan odbio 500.000 evra za Stefana Petrovića

Još jedna opcija u igračkom kadru jeste talentovani Stefan Petrović, ali ga stručni štab iz nekog razloga nije video u ozbiljnim planovima za uvodni meč sa Zemunom. Otvoreno je pitanje da li će i kada uopšte zaigrati, uprkos tome što je nedavno bio standardan član omladinske selekcije Srbije na Prvenstvu Evrope u Velsu, gde je sve tri utakmice za Orliće odigrao po punih 90 minuta.

I dalje je prilično nejasno kakvu tačno ulogu crno-beli namenjuju Petroviću i hoće li mu uopšte dati pravu šansu, kao što je to bio slučaj u jednom delu minulog prvenstva kada je zabeležio nastup i na večitom derbiju. Slobodno može da se konstatuje da je u toj utakmici bio među najzaslužnijima što je tim sačuvao kakvu-takvu stabilnost i da je bio najmanje kriv za ubedljiv poraz.

Dok se 18-godišnji beka rodom iz Zemuna bori za svoj status u prvom timu, klub je odbio ponudu da ga proda. Na adresu Partizana stigla je zvanična ponuda Šturma vredna 500.000 evra, međutim, čelnici Parnog valjka nisu bili raspoloženi da ga puste pod tim uslovima. Bar ne za tu sumu.

Podsetimo, klub iz Graca je već pazario u Mozzart Bet Superligi, pošto je nedavno kupio Javorovog štopera Petra Petrovića i platio ga okruglo 1.000.000 evra. Austrijanci su poželeli još jednog mladića iz Srbije u zadnjoj liniji, ali se taj prvi pokušaj završio neuspešno.

Proletos je Stefan Petrović zvanično debitovao za prvi tim Partizana, zabeleživši ukupno devet mečeva i 416 minuta na terenu.

Na kraju, logično se nameće pitanje klupske strategije: ako je plan Humske da priliku dobijaju deca iz sopstvene škole, kada će Petrović dobiti prostor na terenu? A ako je plan da se odmah proda, ostaje da se vidi koja je to cifra koja bi u potpunosti zadovoljila apetite čelnika Partizana.