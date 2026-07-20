UEFA nije skratila grupe: Zvezda ima šest mogućih protivnika za 3. kolo
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 08:37
Žreb u 12 časova u Nionu
Dok čeka da započne svoj evropski put u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Crvena zvezda će danas saznati ime i drugog protivnika, ako prođe Larn.
Za danas u 12 časova zakazan je žreb za treće kolo kvalifikacija, a očekivalo se da UEFA jutros napravi podgrupe i tako prepolovi broj mogućih protivnika Crvenoj zvezdi. Ipak, to se nije dogodilo: u Evropskoj kući fudbala su rešili da na žrebu bude „šest protiv šest“, odnosno da svi nosioci mogu da igraju protiv svih nenosioca.
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Na strani povlašćenih klubova su: Crvena zvezda, Dinamo Zagreb (Hrvatska), Slovan Bratislava (Slovačka), Leh Poznanj (Poljska), Celje (Slovenija) i Omonija (Kipar).
A, mogući protivnici crveno-belih su pobednici mečeva iz drugog kola:
Ararat (Jermenija) – Šamrok (Irska)
Sabah (Azerbejdžan) – KuPS (Finska)
Vikingur (Island) – Hapoel Ber Ševa (Izrael)
Mjalbi (Švedska) – Linkoln (Gibraltar)
Levski (Bugarska) – Univerzitatea Krajova (Rumunija)
Ki Klaksvik (Farska Ostrva) – Kauno Žalgiris (Litvanija)
Ako bismo procenjivali koji bi protivnik bio među najtežima Zvezdi, onda je to verovatno prvak Izraela Hapoel Ber Ševa, s tim da ta ekipa kao domaćin igra na neutralnom terenu. dok bi put u Jermeniju ili Irsku bio, od oka mereno, najprimamljivija opcija.
Prve utakmice 3. kola kvalifikacija igraće se 4. i 5. avgusta, a revanši sedam dana kasnije.