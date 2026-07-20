UEFA nije skratila grupe: Zvezda ima šest mogućih protivnika za 3. kolo

Dok čeka da započne svoj evropski put u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Crvena zvezda će danas saznati ime i drugog protivnika, ako prođe Larn.

Za danas u 12 časova zakazan je žreb za treće kolo kvalifikacija, a očekivalo se da UEFA jutros napravi podgrupe i tako prepolovi broj mogućih protivnika Crvenoj zvezdi. Ipak, to se nije dogodilo: u Evropskoj kući fudbala su rešili da na žrebu bude „šest protiv šest“, odnosno da svi nosioci mogu da igraju protiv svih nenosioca.