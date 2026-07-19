Spektakl u najavi: Francuzi otkrili da Vembanjama i Gober dolaze u Beograd

U sklopu priprema za kvalifikacione duele, Francuska je zakazala dva izuzetno atraktivna pripremna meča protiv reprezentacije Srbije, koji će se odigrati 20. i 23. avgusta. Ovi susreti biće istinski praznik košarke i sudar titana, pošto je potvrđeno da će za našu selekciju igrati i prve zvezde „Orlova” – Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović. Biće to idealna prilika da domaća publika vidi epski okršaj Jokića sa jedne, i osovine Vembanjama–Gober sa druge strane.

Nakon dva spektakla sa Srbijom, Francuze očekuju dva zvanična meča na domaćem terenu u kvalifikacijama – najpre će 27. avgusta ugostiti selekciju Slovenije koja igra bez Luke Dončića, dok će tri dana kasnije, 30. avgusta, odmeriti snage sa Švedskom.

Francuska u novu fazu takmičenja i novoformiranu grupu L prenosi odličan skor od pet pobeda i samo jednog poraza iz prethodne runde. Ovaj rezultat dobija na težini ako se uzme u obzir da je ekipa tokom prošlog letnjeg FIBA prozora igrala bez pomoći Vembanjame. Sa njegovim povratkom i povratkom Furnijea, Francuzi slove za apsolutnog favorita u narednih šest utakmica koje ih očekuju na putu ka Mundobasketu.