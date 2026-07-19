Votsona pored Baksa žele Klipersi i Hoksi

Milvoki Baksi su se pojavili kao tim koji je ozbiljno zainteresovan za Votsona. Oni se mogu dodati na listu zainteresovanih strana na kojoj su i LA Klipersi, koji su trenutno u čudnoj poziciji nakon što je njihov trejd Kavaja Lenarda sa Toronto Reptorsima stopiran zbog tekuće istrage NBA lige o sagi "Aspiration". Atlanta Hoksi, koji su nedavno odbili timsku opciju za Džonatana Kumingu, takođe prate Votsona.

Votson poseduje kvalitete koje bi svaki trener poželeo u timu. Eksplodirao je prošle sezone, beležeći skoro 15 poena po meču. Posebno se istakao tokom januara kada je Nikola Jokić bio povređen. Tada je preuzeo odgovornost i zaista dominirao na obe strane terena. Upravo zato vlada veliko interesovanje za njega iako je ograničeno slobodan agent. Međutim, pred kraj sezone ga je mučila povreda zadnje lože. Bez njega na parketu, Denver nije mogao mnogo protiv Minesota Timbervulvsa.

19.00: (2,30) Slovenija M20 (14,5) Srbija M20 (1,70)

Glavna dilema za Denver je kako da pronađe rešenje za ugovor koje će zadovoljiti Votsona, a istovremeno zadržati tim u finansijski bezbednoj zoni. Pošto su Nagetsi uložili ogroman novac u Jokića, Eron Gordona i Džamala Marija, skup ugovor za Votsona verovatno bi doneo ogromne penale za porez na luksuz, što je uprava Denvera u prošlosti na sve načine pokušavala da izbegne.

Nagetsi su već iznad granice poreza na luksuz i mogli bi da se približe ili čak premaše cifru od 222.000.000 dolara ukoliko Votsonu daju ogroman ugovor. Prošlog leta su potpisali petogodišnji ugovor sa Kristijanom Braunom vredan 125.000.000 dolara, ali on prošle sezone nije opravdao taj novac.

Liga i dalje čeka da Lebron Džejms objavi gde će igrati sledeće sezone. Kada se to desi, pašće i preostale domine. Zato vredi pratiti situaciju oko Votsona koji je izuzetno moderan igrač što ga čini i te kako vrednim. Na kraju krajeva, Denver se pita i ako želi da pobeđuje, čini se da će morati porodica Krenke malo da opusti ruku kada je reč o novcu.