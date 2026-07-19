Hoće li još jedan bivši fudbaler Zvezde kod Marka Nikolića? Kangva za 4.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 18:35
AEK nanišanio zamenu za Pinedu i poslao ponudu Hapoel Ber Ševi za reprezentativca Gambije
Ostao je AEK pre par dana bez vrlo važnog šrafa svog šampionskog sastava. Otišao je Orbelin Pineda u Monterej, vratio se u svoju domovinu, ostavio u kasi Atinjana 8.000.000 evra, ali ostavio i veliku rupu u veznom redu koju valja popuniti što pre.
A, ako je verovati izraelskim izvorima grčke Gazete, jedno od prvih imena na listi sportskog direktora AEK-a Havijera Ribalte je - Kings Kangva. Tačnije, AEK je navodno već poslao ponudu Hapoel Ber Ševi, i to u iznosu polovine novca od Pinedinog obeštećenja, aktuelnom klubu 27-godišnjeg veziste iz Zambije, gde je proveo poslednje dve sezone otkako su ga Izraleci kupili od Crvene zvezde.
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Grci podsećaju da je Kangva centralni defanzivac, da mu je prirodna pozciija u timu “osmica”, ali da se snalazi i kao “desetka”, čak i kao desni vezni, te da se posebno istakao, kao najbolji igrač svog tima, u dvomeču kvalifikacija za Ligu konferencije prošle sezone upravo protiv AEK-a. Bio je to samo nagoveštaj sezone iz snova, u kojoj je Hapoel postao šampion Izraela, a Kangva – zvanično najbolji fudbaler lige.
Ukupno je za Haopel Ber Ševu odigrao 82 utakmice, postigao 28 golova i zabeležio 19 asistencija, dok je u Crvenoj zvezdi imao 12 golova i devet asistencija na 56 odigranih mečeva. Start na Marakani bio je bombastičan, ali je taj početni utisak postepeno slabio, pa je omaleni vezista najpre bio pozajmljen Kortrajku, a onda i prodat u Izrael. I tamo je eksplodirao.
Navodi se da bi Kangvina plata u Grčkoj iznosila 1.000.000 evra godišnje i da je on i te kako zaniteresovan za ovaj transfer, ali da su trenutno najveća prepreka obaveze koje Hapoel čekaju u kvalifikacijama za Ligu šampiona, već iduće sedmice protiv Vikingura
Ne bi bio prvi bivši fudbaler Crvene zvezde u sastavu Marka Nikolića. Luka Jović bio je jedan od ključnih faktora prošlosezonskih uspeha, a epizodnu ulogu imao je i povremeni reprezentativac Srbije Marko Grujić.