Ne zna se gde će Lebron - zna se sa kim će

Nikako da saznamo gde će Lebron Džejms. Prošlo je sada dobrano vreme od kada je napustio Los Anđeles i saopštio Lejkersima da se neće vraćati, a trka za njegov potpis još traje. Pisao je kao nastavnik u školi njegov agent Rič Pol sve moguće timove na beloj tabli i objašnjavao zašto bi otišao u svaku moguću ekipu koja je bila na spisku, što su bili prvi nagoveštaji gde bi mogao da ode. Međutim, od tada - tišina.

Saznalo se u međuvremenu da Kralj čeka kraj Svetskog prvenstva - što je i logično, da bi bio samo on u centru pažnje - tako da se taj trenutak bliži. Ne znamo gde će igrati, ali izgleda da znamo sa kim će. Kentavijus Kaldvel Poup trebalo bi da dođe u paketu sa Lebronom u koji god tim ode, prenosi dobro obavešteni NBA insajder Evan Svideri.