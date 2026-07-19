Ne zna se gde će Lebron - zna se sa kim će
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 17:22
Kentavijus Kaldvel Poup trebalo bi da se udruži sa Džejmsom, gde god to da bude
Nikako da saznamo gde će Lebron Džejms. Prošlo je sada dobrano vreme od kada je napustio Los Anđeles i saopštio Lejkersima da se neće vraćati, a trka za njegov potpis još traje. Pisao je kao nastavnik u školi njegov agent Rič Pol sve moguće timove na beloj tabli i objašnjavao zašto bi otišao u svaku moguću ekipu koja je bila na spisku, što su bili prvi nagoveštaji gde bi mogao da ode. Međutim, od tada - tišina.
Saznalo se u međuvremenu da Kralj čeka kraj Svetskog prvenstva - što je i logično, da bi bio samo on u centru pažnje - tako da se taj trenutak bliži. Ne znamo gde će igrati, ali izgleda da znamo sa kim će. Kentavijus Kaldvel Poup trebalo bi da dođe u paketu sa Lebronom u koji god tim ode, prenosi dobro obavešteni NBA insajder Evan Svideri.
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Pre svega, najbitnije je naglasiti da ga zastupa "Klač Sports", ista agencija koja zastupa i Džejmsa i čiji je vlasnik Rič Pol, tako da i ima logike da dođe na veteranski minimalac kao pouzdan šuter i defanzivac. Prošlu sezonu završio je ranije nego što je planirao, pošto je u februaru morao na operaciju zbog problema sa malim prstom desne šake. Memfis Grizlisi ne planiraju da ga vraćaju jer idu u drugom pravcu, razvijaju mlade igrače i u fazi su rekonstrukcije, pa im jednostavno 33-godišnji bek apsolutno nije potreban. Zato ima gde jeste.
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U dresu Memfisa odigrao je 51 utakmicu i prosečno beležio 8,4 poena, 2,7 asistencija i 2,5 skokova, uz 41 odsto šuta iz igre i 31,6 odsto uspešnosti za tri poena. Nisu to toliko loše brojke za igrača za desetak minuta sa klupe, posebno tako iskusnog, koji igra i vrhunsku odbranu.
Na sve to, pobednički je igrač. Prvu šampionsku titulu osvojio je 2020. godine sa Lejkersima i Lebronom Džejmsom, a tri godine kasnije pomogao je Denver Nagetsima da stignu do prve titule u istoriji franšize.
S obzirom da se najviše priča da će Lebron u Majami ili Klivlend - gde sada izgleda Hit ima duplo veće šanse da se tamo Džejms vrati - logično je da i popularni KCP ode tamo. Majamiju su posebno potrebni šuteri, Klivlendu manje-više, ali i oni kubure sa 3&D igračima, jako bitnim košarkašima uloge u modernoj košarci.