Sastanak Evrolige koji obećava: Dolaze Perez i Laporta, Janakopulos i vlasnici Olija oči u oči
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 17:31
Teme sastanka će biti franšizni model, širenje Evrolige i NBA Evropa
Evroliga je podjednako zanimljiva van terena koliko je i na njemu. Očekuje se da se vlasnici klubova Evrolige okupe na značajnom sastanku početkom oktobra, a tema sastanka biće evropska košarka i pitanja sa kojima se ona suočava.
Govoreći u podkastu „Floor Generals“, voditelji Sotiris Vetakis, Mihalis Stefanu i Tanos Cibos otkrili su da Evroliga planira generalni sastanak vlasnika klubova u prve dve nedelje oktobra. Prema Vetakisovim rečima, ne očekuje se da će se sastanak održati u Barseloni gde je sedište elitnog takmičenja.
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Što je još važnije, odziv klubova je navodno pozitivan, a nekoliko najuticajnijih vlasnika i rukovodilaca planira da prisustvuje. Među spomenutima su vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, vlasnici Olimpijakosa Jorgos i Panajotis Angelopulos, predsednik Barselone Đoan Laporta, kao i predstavnici Anadolu Efesa i Fenerbahčea. Predsednik Real Madrida Florentino Perez takođe bi mogao da prisustvuje, što sastanku daje poseban značaj.
Sastanak dolazi u ključnom trenutku za evropsku košarku, sa više važnih tema na dnevnom redu. Prema voditeljima podkasta, dnevni red bi mogao uključivati odluke o franšiznoj strukturi Evrolige, potencijalnom proširenju takmičenja u narednim godinama i trenutnoj situaciji u vezi sa projektom NBA Evropa.
NBA nastavlja da radi na planovima u vezi sa mogućim evropskim takmičenjem, što unosi dodatnu dozu neizvesnosti u trenutne košarkaške prilike. Jedan od voditelja je takođe ukazao na odvojeni sastanak NBA lige zakazan za 15. septembar, na kojem bi ključni akteri trebalo da raspravljaju i potencijalno odobre naredne korake za ovaj projekat.
Jedan od najzanimljivijih elemenata predstojećeg sastanka moglo bi da bude prisustvo Janakopulosa i braće Angelopulos za istim stolom. Vlasnici Panatinaikosa i Olimpijakosa retko su se pojavljivali zajedno u ovakvim prilika poslednjih godina. Voditelji su podsetili da se jedan od njihovih poslednjih zapaženih susreta dogodio u Ministarstvu sporta Grčke koji se završio uz velike tenzije...
Sa budućom strukturom Evrolige, mogućim proširenjem i projektom NBA Evropa na dnevnom redu, predstojeći sastanak vlasnika mogao bi da postane jedan od najvažnijih skupova u novijoj istoriji evropske košarke.