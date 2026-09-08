Sastanak Evrolige koji obećava: Dolaze Perez i Laporta, Janakopulos i vlasnici Olija oči u oči

Što je još važnije, odziv klubova je navodno pozitivan, a nekoliko najuticajnijih vlasnika i rukovodilaca planira da prisustvuje. Među spomenutima su vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos , vlasnici Olimpijakosa Jorgos i Panajotis Angelopulos , predsednik Barselone Đoan Laporta , kao i predstavnici Anadolu Efesa i Fenerbahčea. Predsednik Real Madrida Florentino Perez takođe bi mogao da prisustvuje, što sastanku daje poseban značaj.

Sastanak dolazi u ključnom trenutku za evropsku košarku, sa više važnih tema na dnevnom redu. Prema voditeljima podkasta, dnevni red bi mogao uključivati odluke o franšiznoj strukturi Evrolige, potencijalnom proširenju takmičenja u narednim godinama i trenutnoj situaciji u vezi sa projektom NBA Evropa.

NBA nastavlja da radi na planovima u vezi sa mogućim evropskim takmičenjem, što unosi dodatnu dozu neizvesnosti u trenutne košarkaške prilike. Jedan od voditelja je takođe ukazao na odvojeni sastanak NBA lige zakazan za 15. septembar, na kojem bi ključni akteri trebalo da raspravljaju i potencijalno odobre naredne korake za ovaj projekat.

Jedan od najzanimljivijih elemenata predstojećeg sastanka moglo bi da bude prisustvo Janakopulosa i braće Angelopulos za istim stolom. Vlasnici Panatinaikosa i Olimpijakosa retko su se pojavljivali zajedno u ovakvim prilika poslednjih godina. Voditelji su podsetili da se jedan od njihovih poslednjih zapaženih susreta dogodio u Ministarstvu sporta Grčke koji se završio uz velike tenzije...