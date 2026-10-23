Usvojen nacrt ugovora između KSS i UK KLS
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Vreme čitanja: 1min | pet. 23.10.26. | 10:34
Ruka ruci
Posle duge neizvesnosti i višemesečnih previranja, Košarkaški savez Srbije i Udruženje klubova KLS uspeli su da pronađu zajednički jezik i način kako da zajedno funkcionišu oko istog imenioca - Košarkaške lige Srbije.
Pošto su dve strane pružile jedna drugoj ruku i dogovorile se oko dalje saradnje, na sednici Upravnog odbora KSS usvojen je i Nacrt ugovora o poveravanju vođenja takmičenja Prve muške lige Srbije.
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Tim povodom KSS se oglasio saopštenjem.
"Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije je na 34. sednici usvojio Nacrt ugovora o poveravanju vođenja takmičenja Prve muške lige Srbije (1.MLS), a na osnovu potpisanog Privremenog sporazuma o vođenju takmičenja 1.MLS i okvira za pregovore radi zaključenja ugovora između KSS i Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS).
UO KSS je saglasan da KSS i UK KLS potpišu Ugovor o poveravanju vođenja takmičenja 1. MLS u tekstu koji je istovetan usvojenom Nacrtu ugovora i za to je ovlastio generalnog sekretara KSS.
Odluku UO KSS i Nacrt ugovora možete da vidite na sajtu KSS, u kategoriji „Dokumenta“.
Pored toga, UO je usvojio izmene i dopune Kalendara takmičenja za sezonu 2026-2027, i to u okviru Prve ženske lige Srbije.
Usvojena je i Konačna lista službenih lica nacionalnih liga KSS za sezonu 2026-2027", stoji u saopštenju KSS.