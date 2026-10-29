Moneke i Džons (©MN Press)
UŽIVO: Crvena zvezda - Bajern Minhen, monstruozni Koloko!
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CRVENA ZVEZDA – BAJERN MINHEN (19:15)
Beogradska arena, Novi Beograd;
Sudije: Medi Difala, Alberto Baena, Maksim Buber.
CRVENA ZVEZDA: Motli, Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke.
BAJERN MINHEN: Noris, Da Silva, Vašington, Gifaj, Vojtman, Jensen, Lučić, Obst, Holac, Jokubaitis, Timan, Vajli.
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