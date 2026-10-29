Kuća gori, a Junajted razmišlja o napadačima: Đavoli se zagledali u Kalverta Luina
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 19:19
Napadač Lidsa mogao bi da bude jedno od rešenja za problematičnu ofanzivu tima sa Old Traforda
Situacija je takva da kuća gori i zidovi se tresu od tenzije koja kulja na Old Trafordu. Mančester Junajted dobija šamar za šamarom, Majkl Kerik je potpuno pogubio konce i ne prođe dan, a da se ne raspravlja o njegovom statusu. Crveni đavoli su trenutno na bod od zone ispadanja, a dva od poslednjeg mesta na tabeli. Ne zna se gde više škripi, da li u odbrani, veznom redu ili napadu. Upravo u ovom poslednjem, uprava kluba pokušava da pronađe rešenje.
Situacija je takva da je Benjamin Šeško povređen i neće se vraćati do januara, Džošua Zirkze odavno nije adekvatna opcija, a Mateus Kunja, iako je igrao neke utakmice kao najistureniji, jednostavno - nije klasičan špic. Zato su se Đavoli zagledali u - Dominika Kalverta Luina, prenosi britanski Telegraf. Najbolji igrač Lidsa je već neko vreme na radaru kluba sa Old Traforda, ali do sada nikakvi konkretni potezi nisu povučeni. Ovog puta, sportski sektor Junajteda razmišlja da ga angažuje već ove zime.
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Prema nekim informacijama šanse da se transfer desi nisu velike, jer Lids ni u ludilu ne pomišlja da pusti momka koji je prethodne sezone na 35 mečeva u Premijer ligi postigao 14 golova i potpuno se igrački rehabiltovao nakon perioda u Evertonu gde se često borio sa povredama. Toliko se podigao da je dobio poziv u reprezentaciju Engleske.
Nekadašnji šampion Engleske toliko je voljan da zadrži Kalvert Luina da mu je spremio novi ugovor. U prošlosti, prelasci iz Lidsa u Mančester Junajted su izazivali velike kontroverze. Erik Kantona, Rio Ferdinand i Alan Smit su među najpoznatijima. Sada bi Crveni đavoli ponovo mogli da im "ukradu" najboljeg igrača.