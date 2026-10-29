Kuća gori, a Junajted razmišlja o napadačima: Đavoli se zagledali u Kalverta Luina

Situacija je takva da kuća gori i zidovi se tresu od tenzije koja kulja na Old Trafordu. Mančester Junajted dobija šamar za šamarom, Majkl Kerik je potpuno pogubio konce i ne prođe dan, a da se ne raspravlja o njegovom statusu. Crveni đavoli su trenutno na bod od zone ispadanja, a dva od poslednjeg mesta na tabeli. Ne zna se gde više škripi, da li u odbrani, veznom redu ili napadu. Upravo u ovom poslednjem, uprava kluba pokušava da pronađe rešenje.

Situacija je takva da je Benjamin Šeško povređen i neće se vraćati do januara, Džošua Zirkze odavno nije adekvatna opcija, a Mateus Kunja, iako je igrao neke utakmice kao najistureniji, jednostavno - nije klasičan špic. Zato su se Đavoli zagledali u - Dominika Kalverta Luina, prenosi britanski Telegraf. Najbolji igrač Lidsa je već neko vreme na radaru kluba sa Old Traforda, ali do sada nikakvi konkretni potezi nisu povučeni. Ovog puta, sportski sektor Junajteda razmišlja da ga angažuje već ove zime.