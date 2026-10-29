Postoji ideja za dva ozbiljna trejda Lejkersa

Nije bio preterano poznat Džons da je neki potentni poenter, ali kako godine idu, sve više i više ima prostora da zablista i u napadu, a ne samo u odbrani i 'prljavim poslovima', što mu je zaštitni znak. Kada je igrao sa Lukom Dončićem, čekao je loptu u uglu i to je to, radio je sve pomenute druge stvari, pa bi zato svi voleli da ga vide opet uz Los Anđelesu i opet uz slovenačkog košarkaša.

Bilo mi bu još lakše da igra u Lejkersima sa Dončićem, nego što mu je sada u Klipersima, koji su zbog slabog sastava bez ambicija.

"Imao je šest ukradenih lopti i blokada zajedno, ali treba istaći i njegov doprinos u skoku, kao i sposobnost da završava akcije iznad obruča. Može da skoči, ima duge ruke, izuzetno je atletski građen i igra sa mnogo energije. Ako bi u Lejkersima uglavnom šutirao otvorene trojke, završavao kontre, kao i hvatao lob pasove, mislim da bi Derik Džons mogao da bude veoma efikasan i koristan u napadu. Naravno, znamo koliko je dobar u odbrani i koliko različitih pozicija može da pokriva. Uz to, već smo videli da takva saradnja sa Lukom može da funkcioniše", jasan je Buha.

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Što se tiče Pi Džeja Vašingtona, deluje da je pravi trenutak i za njegov dolazak.

"Pričaću opet izlizanu priču o ponovnom okupljanju stare ekipe. Mislim da je ovo realna procena situacije. Dalas ima višak krilnih igrača i krilnih centara, a već je pokazao spremnost da trejduje Pi Džeja Vašingtona. Klipersi ne idu nikuda i nema razloga da zadrže Džonsa, kojem ističe ugovor. Bolje je da zauzvrat dobiju bilo šta".

Nije to sve što treba Lejkersima.

"Mislim da im je potreban još jedan igrač koji može da bude starter i da dobije važnu ulogu u rotaciji. Idealno bi bilo da to bude neko sa karakteristikama o kojima govorim. Takođe, potreban im je i rezervni centar. Kratkoročno gledano, rezervni centar je hitnija potreba. Dugoročno, mislim da je važnije da dovedu još jednog startera, jer bi taj igrač trebalo da provodi 28, 30 ili 32 minuta na terenu, igra protiv najboljih ekipa i bude na parketu u završnicama takvih utakmica".

Ko bi onda mogao da ode...

"Verovatno biste morali nekoga da trejdujete kako biste doveli rezervnog centra. Možda bi to bio samo Hardi, uz sklapanje paketa od nekoliko igrača. Mogli bi da budu uključeni Hardi i Broni, Hardi i Luni ili neka slična kombinacija", zaključio je.