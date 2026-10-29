Obradović nije pod pritiskom: Ne znam šta ljudi očekuju, takva je Evroliga

U razgovoru sa grčkim medijima, pre polaska na put, najavio je meč sa Efesom.

"Težak poraz Efesa od Hapoela znači da će sigurno sada odigrati drugačiju utakmicu. To je ekipa koja poseduje kvalitet. Ako se sećate, pre nekoliko dana pobedili su Žalgiris na gostovanju, kada su igrali savršenu košarku. Jučerašnja utakmica bila je samo još jedna u nizu. Sigurno ćemo se suočiti sa Efesom koji će imati više energije i igrati bolju košarku nego juče", započeo je.

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Nije mu jasno zašto se priča o jačim i slabijim timovima u Evroligi.

"Takva je Evroliga. Ne znam šta ljudi očekuju. Odlično smo započeli sezonu i posle tih prvih utakmica očekivanja su veoma visoka. Ovo je Evroliga. Utakmice se igraju u kratkim vremenskim razmacima. Nije lako. Trudim se da razgovaram sa svojim igračima o tome. Nije važno da li igraš protiv ekipe koja je na dnu tabele jer to na kraju nije prava slika. Postoji mnogo utakmica koje se odlučuju u završnici, u poslednjih nekoliko minuta. Takva je situacija".

Za sada, Panatinaikos nema nikakav pritisak.

"Ne mislim da smo pod bilo kakvim pritiskom. Nastavljamo da igramo košarku kakvu treba da igramo. Neke utakmice dobijaš lakše, a neke ne. Uvek postoje određene stvari koje moraš da promeniš kako bi bio spreman za narednu utakmicu. Takav je naš život".

Zdravstveni bilten je dobar.

"Dobro je kada su gotovo svi igrači zdravi. Posle utakmice sa Armanijem vratili smo se u OAKA arenu i pokušali da se pripremimo za meč sa Efesom. Radili smo sa nekim igračima. Svaki put kada imamo priliku da treniramo malo intenzivnije, to i radimo. Prilagođavamo se situaciji u kojoj imamo veliki broj utakmica u kratkom vremenskom periodu", zaključio je.