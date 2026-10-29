Došlo vreme da naplati 74 gola... Beljov transfer i do 30.000.000 evra

Letos se šuškalo da je Dinamo mogao da uzme celih 20.000.000 evra za snažnog napadač. Bilo je to posle izuzetne sezone u kojoj je postigao 38 golova u svim takmičenjima. Sada se ta cifra penje na skoro pa nestvarnih 30.000.000. Ključno pitanje za Lakića bilo je hoće li Beljo ove zime napustiti Maksimir? "Kod njega nema panike, niti potrebe da ide pod svaku cenu. Njegova vrednost neće pasti ako ostane još nekoliko meseci. Sledeći klub mora da ga vidi kao startnu devetku, a ne samo kao tržišnu priliku ili nečiju rezervu" , pojašnjava dalje Lakić. " Takođe, taj klub mora da odgovara Dionovom stilu igre, kako bi i na tom višem nivou nastavio da se razvija. Važno je dosta i šta će mu biti ponuđeno u sportskom smislu, ne samo novac... Ako se takav klub pojavi na zimu, ozbiljno ćemo ga razmotriti. Ako se ne pojavi, nastaviće da daje golove za Dinamo ".

Ta neuspešna epizoda u Nemačkoj, tvrdi Beljov agent Srđan Lakić (pamtimo ga kao sasvim solidnog golgetera Kajzerslauterna, pre svega), ne predstavlja prepreku za njegov novi, rekordan transfer. "Ne bih rekao da bi to moglo da nam oteža posao prilikom prodaje. Klubovi gledaju sadašnji nivo, razvoj i kontinuitet" , kazao je Lakić u intervjuu za Sportske novosti . "Dion je napravio ogroman iskorak, pokazao kvalitet. Napokon, među klubovima koji ga žele je i nekoliko bundesligaša" .

Cena od 30.000.000 evra, tvrdi Lakić, nije nerealna...

"Ne bih da licitiram s iznosima i otežavam buduće pregovore. Već smo imali ozbiljnih ponuda, tako da me ne bi me iznenadila neka odšteta u tom regionu. Beljo je pokazao da nije igrač jedne dobre sezone, nego napadač koji u kontinuitetu može da postiže golove i bude važan za ekipu. Pogađa u prvenstvu, Evropi, u dresu reprezentacije. Još mi je važnije što je postao kompletan i dominantan igrač koji utiče na ceo tim. U Dinamu je mnogo napredovao, puno je bolji igrač nego što je bio pre dolaska".

Ukoliko bi uspeo da 'udomi' Belja za 30.000.000 evra, bio bi to treći na listi najvećih izlaznih transfera Modrih. Za više novca otišli su samo Joško Gvardiol (RB Lajpcig, 37.000.000) i Dani Olmo (RB Lajpcig, 34.000.000)...

Ali ima Srđan Lakić još nekoliko štićenika u HNL-u. Pre svih, ozbiljne transfere u narednim mesecima mogli bi da naprave Toni Fruk (25) iz Rijeke i Luka Vrbančić (21) iz Osijeka.

"Toni je redak profil igrača, prava desetka, u vremenu u kojem takvih igrača ima sve manje: razume prostor, vidi rešenje pre drugih, može da odluči utakmicu i pasom i golom. Njegova je situacija bitno drukčija od Dionove, jer je ušao u poslednju godinu ugovora. Mislim da je zima realan trenutak za transfer, ali samo ako se pojavi odgovarajući klub u kojem će igrati važnu ulogu".

"Što se Vrbančića tiče u razgovorima smo s Osijekom i tražimo najbolje rešenje. Trenutno nije najvažniji novi ugovor, nego njegov razvoj i sledeći korak. Luka je jedan od najinteligentnijih igrača koje sam video. Određuje tempo, organizuje igru, upravlja ekipom. Ozbiljan izazov biće pronaći klub u kojem će sve to moći da radi u ligi veće brzine i intenziteta, a da pritom ne izgubi kvalitet odlučivanja".

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Lakić je na kraju prokomentarisao kako se mladi igrači i dalje lako prodaju iz HNL-a ako je liga značajno izgubila na ugledu u Evropi, kako mnogi tvrde...

"Mladi igrači se relativno lako prodaju jer klubovi u njima vide potencijal i spremni su taj potencijal da plate. Kod starijih igrača situacija je znatno teža. Kod njih su puno sumnjičaviji, koliko god oni bili dominantni u ovdašnjoj ligi. Najveći problem HNL-a je intenzitet. Evropski klubovi nemaju dovoljno poverenja da će igrač koji dominira u našoj ligi moći da isprati brzinu i zahteve najjačih liga. Danas Evropa plaća intenzitet. To je jedna od najvažnijih stvari u modernom fudbalu. Prošli vikend bio sam u Češkoj i uživo pogledao dve njihove prvenstvene utakmice. Razlika u intenzitetu igre između njihovih i naših utakmica je očita. Tamo se zaista igra izuzetno intenzivno, s mnogo presinga, tranzicije i napadačkog fudbala. Čak i klubovi koji nisu među boljima u ligi igraju u visokom ritmu", zaključio je Lakić.