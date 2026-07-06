Zvanično: Real Madrid kupio trenera za 1.500.000 evra

Prekaljeni stručnjak je vodio brojne ekipe u španskoj košarci. Između ostalih Huventud, Salamanku, Granadu, Tenerife, Gran Kanariju, Baskoniju, Estudijantes, Đironu, Sevilju, Manresu... Sad je red došao i na najveći španski klub.

“Čast mi je. Ovo je legendarni klub i institucija. Neki od najboljih igrača i trenera su prošli ovde. Trudiću se da ispunim očekivanjima i radim po standardima koje su postavili svi koji su bili tu pre mene. Svaki trener na svetu želi da vodi ovakav klub. Biće ogroman izazov, a cilj je naravno da budemo najuspešniji u svim takmičenjima”, rekao je Martinez u prvom intervjuu za klupsku televiziju.

20.00: (3,05) Slovenija (15,0) Švedska (1,45)

Kakav će da bude Martinezov Real Madrid? Ako uspe u svojim zamislima, biće to vrlo interesantna ekipa.

“Vodeo bih da igramo aktivnu i proaktivnu odbranu, da brzo delimo loptu. Mislim da je najvažnije da svi u timu budu uključeni u ta dodavanja. Potrudiću se da svaki igrač oseti da je važan deo temelja. Želim ekipu koja će igrati sa ritmom, koja neće osećati strah i koja će moći da se takmiči. Moja glavna odgovornost je da motivišem igrače i utičem na to da oni napreduju. Esencijalna će biti fizička priprema i raspodela snaga, tako da košarkaši budu spremni i za početak sezone, ali i za kraj kada se igraju najvažnije utakmice. Mentalna priprema je za to takođe veoma važna, da bismo bili spremni na to šta nas čeka narednih meseci”.