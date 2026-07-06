Zvanično: Real Madrid kupio trenera za 1.500.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 14:05
Kraljevski klub je promovisao Pedra Martineza
Ono što se već neko vreme najavljivalo ovog ponedeljka je i ozvaničeno. Pedro Martinez je novi trener košarkaša Real Madrida.
Za doskorašnjeg stratega Valensije Kraljevski klub je platio obeštećenje od 1.500.000 evra. To dovoljno govori o tome koliko je želeo da vidi na klupi 65-godišnjeg stratega rođenog u Barseloni.
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Prekaljeni stručnjak je vodio brojne ekipe u španskoj košarci. Između ostalih Huventud, Salamanku, Granadu, Tenerife, Gran Kanariju, Baskoniju, Estudijantes, Đironu, Sevilju, Manresu... Sad je red došao i na najveći španski klub.
“Čast mi je. Ovo je legendarni klub i institucija. Neki od najboljih igrača i trenera su prošli ovde. Trudiću se da ispunim očekivanjima i radim po standardima koje su postavili svi koji su bili tu pre mene. Svaki trener na svetu želi da vodi ovakav klub. Biće ogroman izazov, a cilj je naravno da budemo najuspešniji u svim takmičenjima”, rekao je Martinez u prvom intervjuu za klupsku televiziju.
20.00: (3,05) Slovenija (15,0) Švedska (1,45)
Kakav će da bude Martinezov Real Madrid? Ako uspe u svojim zamislima, biće to vrlo interesantna ekipa.
“Vodeo bih da igramo aktivnu i proaktivnu odbranu, da brzo delimo loptu. Mislim da je najvažnije da svi u timu budu uključeni u ta dodavanja. Potrudiću se da svaki igrač oseti da je važan deo temelja. Želim ekipu koja će igrati sa ritmom, koja neće osećati strah i koja će moći da se takmiči. Moja glavna odgovornost je da motivišem igrače i utičem na to da oni napreduju. Esencijalna će biti fizička priprema i raspodela snaga, tako da košarkaši budu spremni i za početak sezone, ali i za kraj kada se igraju najvažnije utakmice. Mentalna priprema je za to takođe veoma važna, da bismo bili spremni na to šta nas čeka narednih meseci”.
Naravno, Madriđani će dovoditi pojačanja. Kakav profil košarkaša Martinez želi, mlad ili iskusan?
“Rekao bih da želim oba profila, iskusnije igrače sa velikim liderskim sposobnostima, ali i mlade košarkaše pune energije i želje da se dokažu na najvišem nivou. To je idealna kombinacija”, poručio je Martinez.
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