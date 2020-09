Stefana Veljković, srednji bloker svetskog i evropskog šampiona, srebrne reprezetacije sa OI u Riju, sa drugaricama iz nacionalnog tima ispisala je istoriju i nešto što do sada nikome nije pošlo za rukom. Kako nas je navikla na uspehe kada je reprezentacija u pitanju, Veljkovićeva je ostala verna istim notama i u klupskim takmičenjima, pa zašto je ne bi pozvali da zaigra i na MOZZART terenu plemenitosti. Stefana se rado odazvala pozivu, a kako je igrala vidite sa priloženog listića. Pre nego što krenemo u analizu tipovanja, recimo još da je naša slavna odbojkašica odlučila da eventualni prolazak kvote 15,99 nameni Humanitarnoj organizaciji “Srbi za Srbe”.

Krećemo od utakmice BiH – POLJSKA. Duel u Zenici koji dve reprezentacije čekaju u različitim raspoloženjima. Bosance je oraspoložio remi u gostima sa Italijom (1:1), dok je Poljska izgubila na strani od Holandije (1:0). Tri puta su se sastajale ove dve selekcije, samo u prijateljskim mečevima i Bosna nema još nijednu pobedu.

„Igram uverena u kombinaciju 1X&2+”, rekla nam je Stefana Veljković koja svom prezimenu dodaje prezime supruga Srećka Lisinca s kojim očekuje prinovu početkom naredne godine.

Sledi poslastica dana, oličena u predviđanju mogućih dešavanja na susretu HOLANDIJA – ITALIJA. Jedan od derbija 2. kola Lige nacija. Holandija iako je ostala bez selektora Kumana, slavila je u prvom kolu protiv Poljske (1:0), dok je Italija podbacila remijem na svom terenu protiv BiH (1:1). Domaćin je u sjajnoj seriji, na sedam poslednjih utakmica ima šest pobeda i remi. A Italija u još boljoj: devet pobeda i remi! Što se tiče međusobnih susreta, Lale nisu savladale Azure od 2008. godine.

“Igram GG”, odlučila je Stefana, nadajući se da će i ovaj tip biti dovoljno precizan za pogodak dostojan plusa na do sada ostvarene dobitke u akciji “Humanitarni tiket u podne” kroz koji je prošlo ukupno 15.889.689 doniranih dinara.

Prelazimo na utakmicu ČEŠKA – ŠKOTSKA. Kvalitet je apsolutno na strani Češke, a da ima i volju da se takmiči u Ligi nacija pokazala je i pobeda u Slovačkoj pre tri dana (3:1). Misli Škota su više u baražu koji će igrati sledećeg meseca, igraće protiv Izraela, a protiv kojeg su se borili i pre tri dana u Ligi nacija i izborili samo 1:1 u Glazgovu.

“Biram igru na golove, precizno 2-4 pogotka“...

Stefana se zatim ustremila na utakmicu IZRAEL – SLOVAČKA. Domaćin u boljem raspoloženju dočekuje utakmicu, jer je odneo bod iz Škotske u prvom kolu (1:1). Nadaju se Izraelci da bi mogli kroz baraž do Evropskog prvenstva i taj motiv ih greje. Slovačka je u jako lošem ritmu, na pet poslednjih mečeva pobedila je samo Azerbejdžan (2:0).

“Biram MOZZART šansu, KIXVPPX“, promislila je, pa prelomila Stefana očekujući prolazak kvote 1,67.

Naša proslavljena odbojkašica tipovanje završava na susretu ALBANIJA – LITVANIJA. Čistim fudbalskim rezonom, moramo konstatovati da su Albanci jači. Oni su u prvom kolu dobili Belorusiju, dok su Litvanci poraženi od Kazahstana sa 2:0. S obzirmo na snagu domaćina, teško da će gosti kojima generalno ne ide uspeti da ostvare značajniji rezultat, mada se očekuje da će se braniti iz sve snage.

„Kombinujem 1+I&1+II”, zaključila je Stefana, sklapajući stranice MOZZART Sport liste.

Hvala našoj velikoj odbojkašicu na trudu, uz nadu da će moći da zaigra na OI u Tokiju, te da će tamo zajedno sa celom ekipom ostvariti svoj najveći san koji se odnosi na olimpijsko zlato. Verujemo Stefani Veljković, koja na odbojku danas gleda ovako: „Odbojka, generalno, napreduje krupnim koracima, stoga je i angažovanje primereno tom trendu. Praktično, moraš iz dana u dan da se usavršavaš. Jednostavno, nema se vremena za spavanje na lovorikama. Tako je i kod mene. Idem iz jednog takmičenja u drugo, klupske i reprezentativne obaveze se samo nižu, ali sve to je za mene život koji sam sanjala, koji sam odabrala. I ne kajem se ni trenutak. Uložila sam mnogo, ali dovoljno je da bacim pogled na osvojene trofeje i da me ispuni zadovoljstvo, ponos i neizmerna sreća“, kaže odbojkašica rođena u Jagodini, koja je do sada nosila dres Poštara, Crvene zvezde, Hemika, Galatasaraja, Novare…

Želimo joj svu sreću na ličnom planu, ali i u daljoj sportskoj karijeri, očekujući da će nas kao nacionalna srednja blokerka i dalje radovati pobedama za Srbiju.

Za kraj, još jedno veliko hvala Stefani Veljković na učešću u “Humanitarnom tiketu u podne”. Pre nego što se pozdravimo, na njoj je tipovanje i za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Stefana Veljković će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu banjalučkog Dnevnog boravka za decu i omladinu sa autizmom “Deca svetlosti”. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 15,99, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN