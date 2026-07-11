Arena videla Tijanu i ubedljivu pobedu Srbije nad Nemačkom
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 21:48
Orlice došle do druge pobede u Ligi nacije
Mnogo je bolje Srbija igrala u subotu nego u petak. Protiv Francuske su izabranice Zorana Terzića prosule vođstvo od 2:0, a večeras to nisu dozvolile da im se desi. Orlice su nadigrale Nemačku sa makismalnih 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).
Publika u Beogradskoj areni konačno je videla Tijanu Boškoviću. Iako je to bili samo na jedan poen, Bošković ga je osvojila i donela Srbiji prvi set. U njenom odsustvu ovih dana nekoliko igračica je iskočilo u prvi plan.
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Protiv Bugarki to je bila Anja Zubić, protiv Francuskinja Maša Kirov, a večeras Nina Čajić. Ona je imala problema sa zadnjom ložom u poslednje vreme, ali je uspela da izađe na teren i pokaže koliko je kvalitetnja.
Na kraju je bila najefikasnija sa 22 poena. Branka Tica je doprinela sa deset, a Maša Kirov sa devet. Nemačku je predvodila Marija Tabakuks sa 10 poena, Anastasija Čekulaev je dodala devet, dok je Emilija Veske stala na osam.
Srbija će sutra od 20.00 završiti ovu nedelju Lige nacija protiv Holandije. Iako Orlice nemaju šanse za doigravnje, pobeda nad Holanđankama bio bi veliki vetar u leđa pred Evropsko prvenstvo koje je na programu od 21. avgusta do 6. septembra i koje se igra u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj.
Srbija će igrati grupnu fazu u Brnu protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke.