Arena videla Tijanu i ubedljivu pobedu Srbije nad Nemačkom

Mnogo je bolje Srbija igrala u subotu nego u petak. Protiv Francuske su izabranice Zorana Terzića prosule vođstvo od 2:0, a večeras to nisu dozvolile da im se desi. Orlice su nadigrale Nemačku sa makismalnih 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).

Publika u Beogradskoj areni konačno je videla Tijanu Boškoviću. Iako je to bili samo na jedan poen, Bošković ga je osvojila i donela Srbiji prvi set. U njenom odsustvu ovih dana nekoliko igračica je iskočilo u prvi plan.