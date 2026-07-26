Brazilsko prokletstvo traje… Vargas donela Turskoj novu Ligu nacija

Brazil nije ponovio sjajnu partiju iz polufinala gde je zaustavio dvostruke uzastopne šampionke i najjaču ekipu sveta Italiju. Iako je dobro krenuo i osvojio prvi set, u nastavku nije imao rešenje za Melisu Vargas. Rođena Kubanka...

Brazilke su boljim blokom otvorile meč i povele 4:1, ali je brzo i Turska podigla zid na mreži. Međutim, Turkinje su imale mnogo problema u napadu, grešile i izgubile prvu deonicu. Sa samo 28 odsto uspešnosti u napadu nisu mogle da se nadaju boljem ishodu…

U drugom setu su popravile napad, bolje servirale i vratile se u igru. Razigrala se Melisa Vargas, ušla u onaj njen ritam i donela izjednačenje u setovima. Veliku ulogu u odlučujućim momentima seta odigrala je Hande Baladin sa tri vezana poena.

Još izjednačenija borba viđena je u trećem setu. I opet je Vargas bila nezaustavljiva sa čak 16 poena u trećem setu! I opet je Baladin imala minijaturu sredinom seta kada je nanizala tri poena.

Sjajno je Turska otvorila četvrti set (5:1), vodila i 13:7, ali su se Brazilke vratile i preokrenule na 19:18 preko Ane Kristine i Rosemarije. Međutim, opet su pale u neizvesnoj završnici pred napadima Melise Vargas, da bi Elif Šahin je na kraju bila ta koja je stavila tačku na finale Lige nacija.

Melisa Vargas je završila meč sa 33 osvojena poena, dok je Hande osvojila 19. Ana Kristina je u poraženom timu stigla do 25.

Brazilsko prokletstvo u Ligi nacija se nastavlja. Nikad je nisu osvojile iako su igrale finale na pet od poslednjih sedam izdanja.