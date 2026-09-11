Demoliran prvi favorit za titulu u istorijskom meču pred 100.021 navijača
Vreme čitanja: 3min | pet. 11.09.26. | 08:22
Remsi poraženi od San Franciska – 7:27 u prvoj NFL utakmici na australijskom tlu
Silno pojačani Remsi sa defanzivnim asovima, Majlesom Geretom (trejd iz Klivlenda) i povratnikom na teren posle dve godine penzije, jednim od najboljih odbrambenih igrača u ovom milenijumu, možda i u istoriji, Eronom Donaldom, bili su ubedljivo prvi favoriti za osvajanje titule po bukmejkerima (6,00 pre početka sezone, a prvi sledeći je bio na 11,0).
Ipak, već na prvom stepeniku tim Šona Mekveja je dobio lekciju u Melburnu, u istorijskoj prvoj utakmici američkog fudbala na tlu Australije pred tačno 100.021 gledalaca. Divizijski rival San Francisko je slavio sa čak 27:7 u drugom meču prvog vikenda NFL šampionata i jasno stavio do znanja da je, kada je zdrav i kada nema povreda, ekipa Kajla Šenehana je zrela za Superboul.
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Tim iz Los Anđelesa nije računao na Donalda, koji je ostao kod kuće. Veterani na pozicijama risivera Demarkus Robinson i Majk Evans (pojačanje iz Tampa Beja) postigli tsu ačdaune posle dodavanja Broka Pardija, dok je u finišu tačku na trijumf stavio još jedan iskusni hvatač, povratnik u tim iz San Franciska posle godine dana u Vašingtonu, Dibo Semjuel.
Nedelja, 19.00: (1,55) Sinsinati Bengals (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,70)
Strategija San Franciska da stigne u Australiju nedelju dana ranije da se aklimatizuje na uslove na najmanjem kontinentu, u odnosu na odluku Remsa da dođu samo 24 sata pre meča, pokazala se kao pravi potez. Svežije su delovali igrači u belim dresovima.
Metju Staford je odigrao ispodprosečnu utakmicu za njegove standarde, mlađi kolega Brok Pardi ga je nadigrao. Nije imao vredan nijedan tačdaun pas, za razliku od vođe napada San Franciska, koji je imao tri dodavanja za poentiranje, teško je pronalazio omiljene mete, Puku Nakuu i Davantea Adamsa. Nisu Fortinajnersi bili toliko bolji koliko rezultat govori, ali su pokazali da je Zapad NFC-a paklena divizija, sigurno najjača u ligi u kojoj je i branilac titule Sijetl Sihoksi. Šampion je u prvom meču sezone posle drame pobedio Nju Ingland sa 13:10.
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NFL – 1. KOLO
Četvrtak
Sijetl Sihoks - Nju Ingland Petriots 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0)
Petak
Los Anđeles Rems - San Francisko Fortinajners 7:27 (0:3, 7:7, 0:7, 0:10)
Nedelja
19.00: (1,25) Džeksonil Džeguars (15,0) Kilvlend Brauns (4,60)
19.00: (1,60) Pitsburg Stilers (14,0) Atlanta Falkons (2,55)
19.00: (1,30) Detroit Lajons (15,0) Nju Orelans Sejnts (4,00)
19.00: (2,00) Hjuston Teksans (13,0) Bafalo Bils (1,95)
19.00: (1,55) Sinsinati Bengals (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,70)
19.00: (2,55) Karolina Panters (14,0) Čikago Bers (1,60)
19.00: (2,55) Indijanapolis Kolts (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
19.00: (1,85) Tenesi Tajtens (13,0) Njujork Džets (2,15)
22.25: (1,20) Los Anđeles Čardžers (15,0) Arizona Kardinals (5,40)
22.25: (1,80) Minesota Vajkings (13,0) Grin Bej Pekers (2,20)
22.25: (1,60) Las Vegas Rejders (14,0) Majami Dolfins (2,55)
22.25: (1,55) Filadelfija Igls (14,0) Vašington Komanders (2,70)
Ponedeljak
02.20: (2,55) Njujork Džajants (14,0) Dalas Kaubojs (1,60)
Utorak
02.15: (1,70) Kanzas Siti Čifs (13,0) Denver Bronkos (2,40)
*igra se u Melburnu
***kvote su podložne promenama