Demoliran prvi favorit za titulu u istorijskom meču pred 100.021 navijača

Silno pojačani Remsi sa defanzivnim asovima, Majlesom Geretom (trejd iz Klivlenda) i povratnikom na teren posle dve godine penzije, jednim od najboljih odbrambenih igrača u ovom milenijumu, možda i u istoriji, Eronom Donaldom, bili su ubedljivo prvi favoriti za osvajanje titule po bukmejkerima (6,00 pre početka sezone, a prvi sledeći je bio na 11,0).

Ipak, već na prvom stepeniku tim Šona Mekveja je dobio lekciju u Melburnu, u istorijskoj prvoj utakmici američkog fudbala na tlu Australije pred tačno 100.021 gledalaca. Divizijski rival San Francisko je slavio sa čak 27:7 u drugom meču prvog vikenda NFL šampionata i jasno stavio do znanja da je, kada je zdrav i kada nema povreda, ekipa Kajla Šenehana je zrela za Superboul.