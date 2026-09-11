Navarov dodatni štimung u Nikoziji: Bez Davidovca, Zvezda jača za Monekea i Miljenovića

Pred košarkašima Crvene zvezde je poslednji pripremni turnir za zagrevanje za novu sezonu - pred generalnu probu sa Arisom u Beogradu 18. septembra - koja samo što nije počela. Motori su upaljeni, Ibon Navaro isprobao je sve i svašta na turniru na Kritu, gde su crveno-beli na grčkom ostrvu ubedljivo poraženi u finalu od Olimpijakosa. Jednostavno, šampion Evrope je na Kritu bio preveliki zalogaj za ekipu koja tek pronalazi ritam i identitet pod trenerskom palicom novog šefa stručnog štaba, a u polufinalu protiv milanske Olimpije moglo se videti kako će Crvena zvezda igrati ove sezone.

Pisali smo već i analizirali dešavanja iz Grčke, gde je svašta moglo da se vidi i zaključi. Ima još vremena Ibon Navaro da implementira sve što je zamislio – kako će sve to izgledati u napadu, ko će biti nosioci, ko će imati potpunu slobodu, ko će biti igrač uloge da "rilja" na parketu svakog sekunda, kakva je postavka u ofanzivi, gde i ko šta preuzima u odbrani, koliko se brzo rotira na defanzivnom delu, i tako dalje, i tako dalje. Deluje da su sve to bili samo obrisi onoga što je zamišljeno, a možda bismo na Kipru mogli da vidimo i nešto više.