Navarov dodatni štimung u Nikoziji: Bez Davidovca, Zvezda jača za Monekea i Miljenovića
Vreme čitanja: 4min | pet. 11.09.26. | 08:02
Crveno-beli igraju protiv Olimpijakosa i Arisa, pre povratka u Beograd za generalnu probu sa klubom iz Soluna, zagrevanje za početak sezone i Žalgiris
Pred košarkašima Crvene zvezde je poslednji pripremni turnir za zagrevanje za novu sezonu - pred generalnu probu sa Arisom u Beogradu 18. septembra - koja samo što nije počela. Motori su upaljeni, Ibon Navaro isprobao je sve i svašta na turniru na Kritu, gde su crveno-beli na grčkom ostrvu ubedljivo poraženi u finalu od Olimpijakosa. Jednostavno, šampion Evrope je na Kritu bio preveliki zalogaj za ekipu koja tek pronalazi ritam i identitet pod trenerskom palicom novog šefa stručnog štaba, a u polufinalu protiv milanske Olimpije moglo se videti kako će Crvena zvezda igrati ove sezone.
Pisali smo već i analizirali dešavanja iz Grčke, gde je svašta moglo da se vidi i zaključi. Ima još vremena Ibon Navaro da implementira sve što je zamislio – kako će sve to izgledati u napadu, ko će biti nosioci, ko će imati potpunu slobodu, ko će biti igrač uloge da "rilja" na parketu svakog sekunda, kakva je postavka u ofanzivi, gde i ko šta preuzima u odbrani, koliko se brzo rotira na defanzivnom delu, i tako dalje, i tako dalje. Deluje da su sve to bili samo obrisi onoga što je zamišljeno, a možda bismo na Kipru mogli da vidimo i nešto više.
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Ostao je taj još jedan pripremni turnir, koji se igra u Nikoziji, gde će rivali biti Olimpijakos i Aris. Biće prilike da se opet odmere snage sa crveno-belima iz Atine, da se bratskom klubu pokažu opet zubi i isproba nešto novo protiv tima Jorgosa Barcokasa, a taman će i Aris biti sjajna provera. Kao tim iz nižeg takmičenja, mada ne treba potceniti nikako ovu ekipu iz Evrokupa koju sa klupe vodi Vasilis Spanulis. Može se reći dve prave pripremne utakmice, poslednje pre nego što i zvanično počne sezona i Žalgiris dođe u Beograd 24. septembra. Ima još tačno dve nedelje do tog duela u Beogradskoj areni i ima vremena Ibon Navaro da složi rubikovu kocku.
Jedini problem za sada na pripremama - koji nekako uvek muči Crvenu zvezdu pred sam početak sezone - jeste činjenica da nisu kompletni. Kada su svi na raspolaganju, onda glava ne boli i onda može da se radi savršeno. Da svi dobiju minute, da svi nađu ulogu, da sve bude kao pod konac. Čim jedan igrač nedostaje, ne otputuje sa ekipom i ne bude sve vreme deo priprema, ume da to bude blagi problem. Posebno ako ne bude tu za početak sezone, pa posle lako može da se otme kontroli da se nikada ni ne uklopi, kao što smo videli prošle sezone sa Devonteom Grejemom.
24. septembar, 20.00 – (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)
Nije bilo Čime Monekea na Kritu, nije sa ekipom putovao ni Stefan Miljenović, ali sada su dobre vesti da će obojica biti u Nikoziji i na raspolaganju Ibonu Navaru. Očekuje se da nigerijski krilni centar opet bude jedan od najbitnijih igrača Crvene zvezde, a na Kritu ga nije bilo jer nije imao važeći pasoš. Završio je sve bivši NBA igrač oko papirologije i našao se u avionu za Kipar, što su najbolje moguće vesti. Takođe, Stefan Miljenović može da se vrati u ritam i nađe ulogu u sistemu španskog trenera, biće zanimljivo videti šta je planirao Navaro za njega.
Ipak, neće Crvena zvezda biti sasvim kompletna. Poznato je od ranije da je Nikola Đurišić povređen i da ga očekuje nekoliko nedelja pauze, pa je pitanje da li će uopšte biti spreman za Žalgiris. Veće su šanse da neće, a nije bilo potrebe da ide na ovaj turnir, već je ostao u Beogradu kako bi se oporavljao od zadobijene povrede.
Pored njega, na raspolaganju neće biti Dejana Davidovca. Doživeo je manju povredu srpski reprezentativac, zbog čega je i on ostao u Beogradu, kako se stanje ne bi pogoršalo. Ništa nisu hteli da rizikuju u redovima crveno-belih, tako da je bilo bolje da radi individualno u Pioniru i dočeka ekipu spreman kada se vrate iz Nikozije. Za njega neće biti problema i odradiće poslednji deo priprema kada ekipa opet dođe u Beograd.
Još te dve utakmice, pa onda – sezona kreće! Duga je bila pauza, još malo i eto opet Evrolige i svih čari koje ona donosi.
Utakmice u Nikoziji igraju se u petak (21.00) protiv Olimpijakosa i u nedelju (14.45) sa Arisom.