Žardimova zamka u Kitu: Flamengo prespavao sat vremena, a kada se probudio...

Flamengo maltene nije postojao u prvom poluvremenu. Branili su se, napadao je domaćin i stvarno pucao sa svih strana, a nikako nije uspevao da ima neku pravu, veliku, stopostotnu priliku. Zatresla se stativa u 22. minutu, kada je Karlos Gonzales lepo sa desetak metara gađao i pogodio okvir gola i zanimljivo je da je u prvom poluvremenu domaćin deset puta gađao i nijednom golman nije morao da reaguje. A brazilski velikan? Nije uradio apsolutno ništa. Da ih pitate šta su radili prvih 45 minuta na protivničkoj polovini, ne bi znali šta da vam kažu.

Povučeni, mirni i mlaki, potpuno bezopasni. To je i bila zamka koja je postavljena za drugo poluvreme. Čim su se oslobodili okova i osetili da je domaćin umoran, namamili su ih da krenu napred malo jače. Kada su već deset puta šutirali i jednom zatresli stativu, možda ih krene još bolje u drugom poluvremenu. E, tu su se prevarili. Kada je pukla prva prava kontra, zatresla se mreža.

Milina je bio taj gol u 61. minutu, pravi mat u tri poteza. Iz sredine je Samjuel Lino dobio savršenu loptu na levu stranu iza leđa odbrane i u punom trku samo diže glavu, pa na drugoj stativi pronalazi Bruna Enrikea, koji mirno i staloženo smešta loptu u mrežu za vođstvo Flamenga.

Da se stadion skroz utiša, pobrinuo se Leo Pereira u 75. minutu. Posle kornera je odigrana kratka kombinacija, Emerson Rojal je dobio odličnu priliku za centaršut, ubacio loptu sa desne strane i Leo Pereira skače preko svih i smešta loptu u desni ugao pored ukopanog golmana za dupliranje prednosti.

Usledio je muk na stadionu, moral je opao domaćinu, koji jeste imao još par solidnih napada, ali to je bilo sve. Flamengo je zagazio jednom nogom u polufinale i sada je ostalo da u Brazilu odrade posao za prolaz. Osim ako ne bude neko čudo.

KOPA LIBERATADORES – ČETVRTFINALE (PRVI MEČEVI)

Sreda

Fluminense – Platense 2:0 (2:0)

/Nonato 21, Hulk 31/

Palmeiras - LDU Kito 1:0 (1:0)

/Ži 26/

Četvrtak

Estudijantes - Korintijans 1:1 (1:0)

/Kastro 4 - Kajo Sesar 49/

Petak

Indepedijente del Valje - Flamengo 0:2 (0:0)

/Enrike 61, Pereira 75/