Hena tražila, Hena dobila: Srbija pala posle pet setova i drame protiv Francuske

Valja reći da Zoran Terzić na raspolaganju nema najjači sastav, preciznije nema Tijanu Bošković, dok Maja Ognjenović veoma malo igra. Ali, nekako je utisak da poraz od Francuske, inače poslednjeplasirane selekcije Lige nacija koja je imala svega jednu pobedu pre ovog duela, nije smeo da se desi.

Posebno nakon prva dva seta. Srbija je igrala dobro i u oba seta u ključnim momentima iz kontri uspevala da slomi rivala i dođe do velikih 2:0. Međutim, nešto se desilo između drugog i trećeg seta, Francuska je krenula mnogo bolje da igra i rešava situacije kada ima inicijativu.

Dogurale su Francuskinje do petog seta i tamo opet bile bolje od Srbije. Inače su Orlice izgubile 13. uzastopni peti set. Poslednji put u pet setova slavile su još 2023. godine upravo protiv Bugarske.

Najefikasnija u pobedničkoj selekciji bila je Lilu Ratairu sa 24 poena, Iman Endiaje ju je pratila sa 23, a dvocifrena je bila i Eva Eluga sa 11.

U timu Srbije istakla se Branka Tica sa 16 osvojenih poena, Maša Kirov je sakupila 15, Vanja Ivanović i Anja Zubić su doprinele sa po 12, dok je Kurtagićeva imala devet.

Srbija je pre ovoga imala minimalne šanse da se domogne osmog mesta i četvrtfinala, a sada ni matematički nema kako do plej-ofa i u potpunosti može da se okrene pripremama za Evropsko prvenstvo koje je na programu od 21. avgusta do 6. septembra i koje se igra u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj.

Srbija će igrati grupnu fazu u Brnu protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke.