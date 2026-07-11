Konore, Srbine! Irac pravoslavnom pesmom najavio povratak u oktagon

Nakon višegodišnjih spekulacija i nestrpljenja miliona fanova, jedna od najvećih zvezda u istoriji mešovitih borilačkih veština, Konor Mekgregor, ponovo ulazi u UFC oktagon. Kontroverzni Irac će u noći između subote i nedelje u Las Vegasu predvoditi spektakularni UFC 329 turnir, a preko puta njega u borbi večeri stajaće prekaljeni Maks Holovej. Iako sama borba donosi istorijske rekorde i nezapamćen profit organizatorima, javnost na Balkanu ostala je zatečena potezom koji je popularni "Notorijus" povukao neposredno pred meč.

Mekgregor je, naime, na svom Instagram profilu objavio seriju motivacionih fotografija sa završnih priprema, ali je za audio pozadinu izabrao nešto potpuno neočekivano – čuvenu pravoslavnu "Pobednu pesmu", čiji je autor vladika Nikolaj Velimirović. Ova duhovna kompozicija, koja je u proteklom periodu postala izuzetno viralna na globalnim društvenim mrežama kao simbol snage i istrajnosti, očigledno je privukla pažnju i irskog borca, koji ju je iskoristio da podigne tenziju pred povratak na borilište.