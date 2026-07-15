Kovačeva Turska razbila Srbiju u Beogradu na krilima sinova bivšeg reprezentativca Jugoslavije
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 22:00
Gosti u Areni slavili sa 3:0
Srbija korak unazad, Turska unapred kada je u pitanju plasman u plej-of Lige nacija za odbojkaše. Gosti su u Beogradskoj areni slavili sa ubedljivih 3:0, po setovima 25:23, 25:19, 25:18. Iako rezultatski to deluje tesno, nije bilo baš tako. Ekipa koju vodi Slobodan Kovač igrala je vrlo sigurno, bez panike i kada je tokom prvog seta bila u zaostatku, a za razliku od našeg tima dobro ju je služio servis.
Posle dobrog starta na turniru u Brazilu, Srbija je sada na 11. mestu sa četiri pobede i pet poraza, dok je Turska šestoplasirana sa 6-3. Bio je ovo treći uzastopni poraz naše selekcije, a četvrti u poslednjih pet mečeva.
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Priliku za popravni Orlovi će imati već u četvrtak protiv Ukrajine, mada je pitanje koliko je to dobra prilika, jer su gosti trenutno na istom učinku kao Turska.
Pred svojim navijačima Srbija će igrati i u subotu protiv Nemačke, a u nedelju protiv Slovenije.
U reprezentaciji Turske večeras su dominirali sinovi nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije, Ekrema Lagumdžije. Adis je osvojio 18 poena, a Mirza 13. Na drugoj strani mreže, Srbiju je predvodio Aleksandar Nedeljković sa 11, a Veljko Mašulović je sakupio 10.
Šansa za plasman na završni turnir Lige nacija i dalje postoji, ali moraće Orlovi da pronađu igru iz prethodnog perioda. Ovo trenutno nije dobro.
Plasman u plej-of, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avugsta u Ningbou, pored domaćina Kine izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.
LIGA NACIJA - TREĆI VIKEND
sreda
Srbija – Turska 0:3
četvrtak
20.00: Srbija – Ukrajina
subota
20.00: Srbija – Nemačka
nedelja
20.00: Srbija – Slovenija