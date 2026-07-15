Kovačeva Turska razbila Srbiju u Beogradu na krilima sinova bivšeg reprezentativca Jugoslavije

Priliku za popravni Orlovi će imati već u četvrtak protiv Ukrajine, mada je pitanje koliko je to dobra prilika, jer su gosti trenutno na istom učinku kao Turska.

Pred svojim navijačima Srbija će igrati i u subotu protiv Nemačke, a u nedelju protiv Slovenije.

U reprezentaciji Turske večeras su dominirali sinovi nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije, Ekrema Lagumdžije. Adis je osvojio 18 poena, a Mirza 13. Na drugoj strani mreže, Srbiju je predvodio Aleksandar Nedeljković sa 11, a Veljko Mašulović je sakupio 10.

Šansa za plasman na završni turnir Lige nacija i dalje postoji, ali moraće Orlovi da pronađu igru iz prethodnog perioda. Ovo trenutno nije dobro.

Plasman u plej-of, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avugsta u Ningbou, pored domaćina Kine izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

LIGA NACIJA - TREĆI VIKEND

sreda

Srbija – Turska 0:3

četvrtak

20.00: Srbija – Ukrajina

subota

20.00: Srbija – Nemačka

nedelja

20.00: Srbija – Slovenija