(©MN Press)
(©MN Press)

Kovačeva Turska razbila Srbiju u Beogradu na krilima sinova bivšeg reprezentativca Jugoslavije

Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 22:00

Gosti u Areni slavili sa 3:0

Srbija korak unazad, Turska unapred kada je u pitanju plasman u plej-of Lige nacija za odbojkaše. Gosti su u Beogradskoj areni slavili sa ubedljivih 3:0, po setovima 25:23, 25:19, 25:18. Iako rezultatski to deluje tesno, nije bilo baš tako. Ekipa koju vodi Slobodan Kovač igrala je vrlo sigurno, bez panike i kada je tokom prvog seta bila u zaostatku, a za razliku od našeg tima dobro ju je služio servis.

Posle dobrog starta na turniru u Brazilu, Srbija je sada na 11. mestu sa četiri pobede i pet poraza, dok je Turska šestoplasirana sa 6-3. Bio je ovo treći uzastopni poraz naše selekcije, a četvrti u poslednjih pet mečeva.

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Priliku za popravni Orlovi će imati već u četvrtak protiv Ukrajine, mada je pitanje koliko je to dobra prilika, jer su gosti trenutno na istom učinku kao Turska.

Pred svojim navijačima Srbija će igrati i u subotu protiv Nemačke, a u nedelju protiv Slovenije.

U reprezentaciji Turske večeras su dominirali sinovi nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije, Ekrema Lagumdžije. Adis je osvojio 18 poena, a Mirza 13. Na drugoj strani mreže, Srbiju je predvodio Aleksandar Nedeljković sa 11, a Veljko Mašulović je sakupio 10.

Šansa za plasman na završni turnir Lige nacija i dalje postoji, ali moraće Orlovi da pronađu igru iz prethodnog perioda. Ovo trenutno nije dobro.

Plasman u plej-of, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avugsta u Ningbou, pored domaćina Kine izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

LIGA NACIJA - TREĆI VIKEND

sreda

Srbija – Turska 0:3

četvrtak

20.00: Srbija – Ukrajina

subota

20.00: Srbija – Nemačka

nedelja

20.00: Srbija – Slovenija

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