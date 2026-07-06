Lovu na sunce ili odlazimo! Vajtu puca glava – menadžer podstiče Aspinala da napusti UFC

LOVU NA SUNCE ILI ODLAZIMO

Tenzija je dostigla nove razmere kada je šampion u martu ove godine potpisao sa menadžment firmom Edija Herna. Novi menadžer je odmah krenuo u ofanzivu i oštro kritikovao plate koje primaju UFC borci, pre svega šampioni koji, po njegovom mišljenju, ne zarađuju ni blizu cifre koju zaslužuju.

„Neću dozvoliti Aspinalu da se bori za te pare koje stoje u njegovom ugovoru. Za borbu protiv Pereire ili Gana bi bio plaćen jednu pedesetinu celokupne zarade događaja, to ne dolazi u obzir. UFC borci moraju da prepoznaju kada bivaju iskorišćeni. Zaslužuju bolje“, izjavio je nedavno Hern.

Čak je došlo do njegovog zahteva da UFC otpusti Aspinala koji bi, prema rečima svog menadžera, mogao da zaradi pet ili šest puta više van UFC-a. Poput Konora Mekgregora ili Fransisa Enganua, Tom Aspinal bi voleo da se takmiči u boksu, međutim, jasno je da tako nešto ne dolazi u obzir za UFC koji vrši čvrstu kontrolu nad ugovorima svojih boraca.

Aspinalu se pre nekoliko dana pridružio i Ijan Mačado-Geri, koji će se za mesec dana boriti za pojas polusrednje kategorije UFC-a. Međutim, Geri je odmah odbio bilo kakvo upoređivanje njegovog potpisa sa situacijom Aspinala.

„Tom i ja smo u potpuno različitoj situaciji. Borim se uskoro za pojas protiv ‘pound for pound’ najboljeg borca na svetu. Zadovoljan sam sa potpisanim ugovorom i trenutno ne želim ništa drugo“, rekao je Geri.

Ipak, jasno je da potpisivanjem elitnih UFC talenata, Hern želi da postane neizbežan akter u najvećoj MMA organizaciji na svetu.

OSVETA ZA KONORA BENA I NAPAD NA SVET BOKSA

(©Reuters)

Cela ta situacija je nastala nakon što je Dejna Vajt odlučio da zađe u teritoriju boksa sa svojom „Zuffa Boxing“ organizacijom i potpisivanjem engleskog boksera Konora Bena. Do tog momenta Ben je imao dugotrajnu saradnju sa Hernom i njegov odlazak je za menadžera doživljen kao „nož u srce“.

Hernu se takođe uopšte nije svideo način na koji Dejna Vajt ulazi u svet boksa. „Zuffa Boxing“ je Vajtov pokušaj da se napravi boks verzija UFC-a: borbe u Apeks hali, uniforme i nestanak tipičnog bokserskog šoua, mnogima u svetu boksa nije se svidelo šta nudi nova organizacija. Ali, najveća rasprava se vodi oko predloženog „Muhamad Ali American Boxing Revival Act“, zakonom kojim bi se uvele ogromne promene u organizacionim pravilima boksa. Dejna Vajt, uz podršku moćnog Turkija Alalšika, bi tim zakonom želeo da otvori vrata stvaranju organizacije koja bi kreirala „neprikosnoveni pojas”“i tako podrivala status trenutnih federacija poput WBC-a, WBA-a i sličnih.

Tenzija je tolika da je skoro došlo do fizičkog obračuna između Vajta i Herna. Predsednik UFC-a je prozvao Edija Herna na borbu po boks pravilima, poziv koji je Englez odmah prihvatio. Iako je ta ideja dobila finansijsku podršku Turkija Alalšika, Dejna Vajt se povukao i rekao da takva borba između dva matorca ne bi imala smisla, da bi bila sramota za veliki sport poput boksa.

Glavno pitanje koji proizlazi iz svega toga glasi: kakve su namere Herna, šta želi da postigne ulaskom u svet mešanih borilačkih veština? Jasno je da je MMA sportu potrebno učešće sve više velikih spoljnih aktera koji se mogu suprotstaviti totalnom monopolu UFC-a. Međutim, s druge strane se mora poštovati činjenica da, za elitne borce, UFC predstavlja najveći mogući nivo i da se trenutno ne može doći do najboljih mečeva i milionskih ugovora van te organizacije.

Možemo se nadati da potpis Ijana Gerija nagoveštava da Hernov cilj zapravo nije čisto narušavanje UFC organizacije i tvrdoglavo suprotstavljanje Dejna Vajtu, već želja da postane pozitivan akter daljeg razvoja MMA sporta, pri čemu bi borci konačno mogli da očekuju zaradu koja im pripada.

Piše: Roman Lugassy