Hezonju zanima samo NBA, Luvavu pred vratima Reala
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 19:12
Madridski gigant bi dobio 850.000 evra u slučaju odlaska hrvatskog košarkaša u najjaču ligu na svetu
Već nekoliko sezona se pominje se odlazak, odnosno povratak Marija Hezonje u NBA ligu. Do sada je sve bilo u domenu nagađanja i priča, ali deluje da je ovog leta situacija znatno drugačija kada govorimo o hrvatskom košarkašu.
Kako javlja Basket News, Hezonju zanima samo odlazak preko bare i već uveliko istražuje opcije kako da tu ideju realizuje. Ako je već tako zacrtao, košarkaš Real Madrida mora biti brz, jer klauzula koju ima u ugovoru sa Real Madridom kaže da reprezentativac Hrvatske ima „fore“ do 20. jula da napusti Madriđane i vrati se u Ameriku.
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Ukoliko se to zaista i desi, Kraljevski klub bi dobio 850.000 dolara na ime obeštećenja, što je u suštini standardna odšteta kada je u pitanju odlazak zvezda iz Evrolige u NBA. Bivši košarkaš Panatinaikosa ima ugovor sa Realom do 2029. godine, ali su promene koje su se izdešavale u Kraljevskom klubu po završetku sezone, kako u sportskom sektoru tako i na klupi, dodatno pogurale Hezonju ka odlasku.
Izrazio je hrvatski košarkaš svoje nezadovoljstvo na mreži X, a da to neće ostati samo na pisanoj reči postalo je jasno jer je prema rečima pomenutog izvora za Hezonju zainteresovano nekoliko ekipa iz najjače lige na svetu. Momak iz Dubrovnika jeste napunio 31 godinu, ali je upravo zbog iskustva koje je stekao igrajući u elitnom evropskom takmičenju unapredio veštinu donošenja odluka pod pritiskom, te samim tim postao interesantniji NBA timovima.
Pomenuta košarkaška zrelost, u kombinaciji sa sjajnim fizičkim predispozicijama i igrom leđima čine ga idealnim kandidatom za pokrivanje krilnih pozicija u nekoj od franšiza u najjačoj ligi na svetu, a to potvrđuju i evroligaške brojke.
Sa Realom je dogurao do finala elitnog evropskog takmičenja u minuloj sezoni, a prosečno je beležio 13,3 poena, 4,1 skok i 2,4 asistencije za 23 minuta na parketu. Svoj kvalitet je demonstrirao i na Fajnal for turniru, a u polufinalu protiv Valensije je postigao 25 poena uz osam od 14 iz igre. NBA ligu je napustio 2020. godine, a poslednji angažman je imao u Portland Trejl Blejzersima.
Šta god da bude sa Hezonjom, Timoti Luvavu Kabaro će doći u Real, takođe javlja Basket News. Poznato je da se madridski gigant već raspitivao za usluge francuskog košarkaša koji je bez dileme jedan od najtraženijih igrača u Evropi ovog leta, a Madriđanima će na krilnim pozicijama svakako biti potrebna pojačanja, jer je ekipu već napustio Trej Lajls.
Rukovodstvo Kraljevskog kluba je uspelo da privoli Francuza, a ugovor bi trebao da bude potpisan u narednim danima. Luvavu se između ostalih povezivao i sa Asvelom, a deluje da je veličina kluba, te sama tradicija velikih rezultata ipak presudila kada je konačna odluka francuskog košarkaša u pitanju. Kako god bilo, gledaćemo neki drugačiji Real u sledećoj sezoni, a nema sumnje da će cilj ostati isti – krov Evrope.