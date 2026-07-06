Hezonju zanima samo NBA, Luvavu pred vratima Reala

Već nekoliko sezona se pominje se odlazak, odnosno povratak Marija Hezonje u NBA ligu. Do sada je sve bilo u domenu nagađanja i priča, ali deluje da je ovog leta situacija znatno drugačija kada govorimo o hrvatskom košarkašu.

Kako javlja Basket News, Hezonju zanima samo odlazak preko bare i već uveliko istražuje opcije kako da tu ideju realizuje. Ako je već tako zacrtao, košarkaš Real Madrida mora biti brz, jer klauzula koju ima u ugovoru sa Real Madridom kaže da reprezentativac Hrvatske ima „fore“ do 20. jula da napusti Madriđane i vrati se u Ameriku.