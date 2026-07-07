Mozzart i Odbojkaški savez Srbije – pet godina uspeha

Nisku uspeha započela je muška selekcija te 2021. godine, kada je stigla do polufinala na Evropskom prvenstvu koje se igrali u četiri države, a istog leta, odbojkašice su na Olimpijskim igrama u Tokiju u meču za bronzanu medalju savladale Južnu Koreju i popele se pobedničko postolje.

Iste godine, Tijana Bošković je sa saigračicama stigla i do finala Evropskog prvenstva u Beogradu, gde su poražene od Italije, ali su već sledećeg leta odbranile zlato na Svetskom prvenstvu pošto su pobedile Brazilke sa 3:0 u velikom finalu u holandskom Apeldornu. Iste godine, osvojena je i bronza u Ligi nacija, a već sledeće opet su naše odbojkašice stigle do finala Evropskog prvenstva, gde su posle velike drame i fantastičnog meča u Briselu poražene od Turske.

Saradnja je začinjena i uspesima u mlađim kategorijama, pošto su mlade odbojkašice Srbije stizale do finala Evropskog prvenstva 2022. (u kategorijama do 19 i do 21 godine), kao i 2024. godine.

Rezultati jesu ono što je na kraju najvažnije, ali saradnja Mozzarta i Odbojkaškog saveza Srbije ogledala se kako u potpori ostvarivanja istih, tako i u promociji jednog od naših najtrofejnijih sportova kroz brojne TV reklame, izveštavanje Mozzart Sporta s najvećih takmičenja, humanitarne akcije u saradnji s Fondacijom Mozzart...

Verovatno jedan od najupečatljivijih trenutaka jeste otvaranje multifunkcionalnih sportskih terena u čast Tijane Bošković u njenoj rodnoj Bileći... Ovaj događaj pokazao je da je zaista važno s kim igraš.

Odbojkaškom savezu Srbije želimo da nastavi s uspesima koje će svakako biti lakše ostvarivati po otvaranju velelepne Kuće odbojke u Beogradu, zakazanu za drugu polovinu godine. Nove pobede očekujemo već od sutra, kada u Beogradskoj areni počinje Liga nacija za odbojkašice, a naše dame u 20.00 igraju s Bugarskom.

Važno je s kim igraš.

Mozzart.