Nova staza, novi izazov i odmah problemi: Neposlušni Hamilton usporio trening (VIDEO)

Kao što se i očekivalo, (ni) prvi treninzi na novoj stazi, u kojima je svaki minut vožnje bitan, nisu prošli bez problema. Najviše štete bilo je na trećem treningu, nekoliko sati uoči kvalifikacija, kada je u zid na izlasku iz poslednje krivine udario Luis Hamilton . Sedmostruki šampion je, uprkos nekoliko instrukcija od tima da stane pokraj staze, pokušao da se doveze do garaže i tako ostavio veliki broj krhotina na stazi, a zbog čišćenja i popravke barijere prekid je potrajao.

Krivina udesno duga je nešto manje od 550 metara, a ima nagib od 13,5 stepeni. Iako je poslednja krivina u Zandvortu strmija, sa 18 stepeni, La Monumental je specifična po tome što vozači u nju ulaze velikom brzinom, koje dostižu oko 300 kilometara na čas.

Staza u području Valdebebas, nedaleko od aerodroma Barahas, izgrađena u okviru sajamskog kompleksa IFEMA, predstavlja hibrid ulične i namenski građene trkačke staze. Duga je 5,4 kilometra i ima 22 krivine, uglavnom srednjih i visokih brzina, ali nijedna nije privukla toliko pažnje kao 12, La Monumental.

Kombinacija brzine, nagiba, kao i blizine zidova i manjka pravih izletnih zona duž čitave staze biće pravi izazov za vozače, a greške bi mogle biti skupocene.

To su već osetili vozači Formule 3, koji su krajem avgusta imali priliku da testiraju na stazi Madring, uoči zvaničnog nastupa, koji će ujedno biti finale njihove sezone. Upravo nakon tog testa, pojedini vozači, poput lidera u generalnom plasmanu Fredija Slejtera stazu su opisali kao kombinaciju Monaka, Makaa i Džede u Saudijskoj Arabiji.

Tokom dva dana i ukupno 12 sati vožnje, 30 vozača iz 10 timova odvezlo je u proseku između 75 i 90 krugova, a čak 19 puta bila je istaknuta crvena zastava. Iako taj broj zvuči visoko, trebalo bi ga uzeti sa rezervom. Staza je zbog radova koji su se još odvijali u okolini bila prljava, prianjanje je bilo slabo, a svakako je uticaj imao i nedostatak iskustva kod vozača, od kojih nekolicina ima tek 16 ili 17 godina.

Najveći broj incidenata među vozačima Formule 3 viđen je u šikani između pete i šeste krivine. One slede nakon najdužeg pravca na stazi, dugog 837 metara, na kojem se očekuju brzine do 340 kilometara na čas, pa ulazak u šikanu zahteva veoma snažno kočenje. Odmah potom sledi još jedna zahtevna i prilično nepregledna krivina sedam, u kojoj vozači tokom kočenja ne vide teme krivine, a upravo se tu nalazi i najviša tačka staze. Problema je bilo i u desetoj i 11. krivini, kao i u 17, gde su betonski zidovi veoma blizu. La Monumental, zanimljivo, tokom testa Formule 3 nije pravila veće probleme, ali za Formulu 1 i dalje ostaje potpuna nepoznanica.

Vozač Alpina Pjer Gasli, koji je prethodnog vikenda u Monci osvojio pol-poziciju, otkrio je da je u simulatoru ‘’udario u svaki zid’’ na stazi Madring, dok je vozač Kadilaka Serhio Peres izjavio da je staza “pomalo zastrašujuća”.

Što se tiče preticanja, prve procene ukazuju da ih neće biti mnogo, a idealna mesta za to mogla bi da budu na pravcu između treće i pete krivine ili na kočenju u 17. krivini. Sa ovoliko nepoznanica, teško je unapred predvideti šta nas očekuje na Madringu, gde će vozači tražiti granice na potpuno novoj stazi.

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli ima 267 poena, a prati ga timski kolega Džordž Rasel sa 201. Treće mesto sa 191 poenom zauzima Luis Hamilton u Ferariju, dok 20 poena manje ima aktuelni šampion Lando Noris u Meklarenu.

Trka je na programu u nedelju od 15 časova i vozće se 57 krugova.

PIŠE: Maja Nakaradić